Salvo Longo in libreria con “Come realizzare un Piano di Comunicazione”

Il nuovo libro del professionista catanese Salvo Longo affronta ogni aspetto dello sviluppo di un piano di comunicazione con un taglio pratico che offre strumenti e strategie efficaci

Nell’era della comunicazione digitale e delle dinamiche di mercato in continua evoluzione, la capacità di pianificare e implementare strategie di comunicazione efficaci è diventata una competenza imprescindibile per professionisti e aziende.

Ne parla nel suo ultimo lavoro, Salvo Longo, giornalista ed esperto di Comunicazione, già autore del libro “Come creare e gestire un Ufficio Stampa”.

Come realizzare un piano di Comunicazione: Dalla teoria alla pratica è, infatti, il titolo del nuovo libro del giornalista catanese e rappresenta una guida dettagliata e pratica che promette di essere uno strumento affidabile per lo sviluppo di piani di comunicazione.

Una struttura chiara e completa

Il libro è suddiviso in sei capitoli principali, ognuno dei quali affronta un aspetto cruciale della pianificazione della comunicazione.

1. Introduzione alla Comunicazione Strategica: questo capitolo getta le basi della comunicazione strategica, esplorando le sue componenti essenziali e il ruolo fondamentale che gioca nelle relazioni pubbliche, nel marketing e nella gestione della reputazione aziendale.

2. Analisi della Situazione: fornendo strumenti e tecniche come l’analisi SWOT e la ricerca di mercato, questo capitolo guida i lettori attraverso il processo di comprensione del contesto interno ed esterno dell’organizzazione.

3. Definizione degli Obiettivi: introduce il metodo SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Temporizzati) per la definizione di obiettivi chiari e misurabili, fondamentali per il successo di qualsiasi piano di comunicazione.

4. Sviluppo delle Strategie: si concentra sulla scelta dei canali di comunicazione più appropriati (tradizionali e digitali) e sulla creazione di messaggi chiari, rilevanti e coinvolgenti, capaci di catturare l’attenzione del pubblico target.

5. Implementazione del Piano: dettaglia le attività specifiche, assegnando responsabilità e stabilendo scadenze. Sottolinea l’importanza di un budget realistico e delle risorse necessarie per portare avanti le attività pianificate.

6. Monitoraggio e Valutazione: spiega come monitorare i progressi e valutare i risultati attraverso indicatori di performance (KPIs), utilizzando strumenti di analisi come metriche web e social media, sondaggi e report di copertura mediatica.

Esempi pratici e strumenti utili

L’appendice del libro è una risorsa preziosa che offre esempi di piani di comunicazione attraverso casi studio reali, come la gestione della comunicazione di crisi in un’azienda o il lancio di un nuovo prodotto. Inoltre, fornisce strumenti pratici come modelli di analisi SWOT, template per la definizione degli obiettivi SMART e checklist per la pianificazione delle attività, facilitando l’applicazione immediata delle strategie discusse.

Il valore del libro

Come realizzare un piano di Comunicazione: Dalla teoria alla pratica non è solo un manuale teorico, ma una guida pratica pensata per essere immediatamente utile. È ideale per professionisti della comunicazione, del marketing e delle relazioni pubbliche, così come per manager e imprenditori che desiderano migliorare le loro competenze di comunicazione strategica.

“Ho scritto questo libro per fornire ai professionisti una risorsa pratica e utile, capace di guidarli attraverso le complessità della comunicazione moderna – afferma Salvo Longo – Ogni capitolo è stato pensato per offrire strumenti concreti e strategie applicabili immediatamente nel loro lavoro quotidiano.”

Come realizzare un piano di Comunicazione: Dalla teoria alla pratica è ora disponibile su Amazon sia in formato cartaceo che digitale.

In un mondo in cui la comunicazione è tutto, avere un piano ben strutturato e strategico è essenziale. Questo libro, nella visione dell’autore, vuole rappresentare un supporto importante e utile per migliorare le competenze di comunicazione e ottenere risultati concreti.

L’autore

Salvo Longo nasce a Catania nel 1969. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in Scienze politiche. Dal 2005 si occupa di formazione. Attualmente è direttore di una scuola di formazione professionale a Catania. Giornalista pubblicista dal 2004, è esperto in Comunicazione Interpersonale e aiuta a migliorare le abilità comunicative e di relazione con gli altri. Aiuta anche professionisti e aziende nell’organizzazione di piani di comunicazione e gestione di uffici stampa. Collabora con varie testate online e alcune importanti agenzie di comunicazione.