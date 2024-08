In libreria “Sushi exit” di Patrick John Bateman

In libreria e online “Sushi Exit”, il ricettario di sushi fusion dello chef inglese Patrick Bateman. I segreti di un maestro del Sushi fusion in italiano e in inglese

Il titolo, “Sushi Exit”, vuole proprio suggerire una “uscita” dal sushi verso approdi di cucina mediterranea e internazionale all’insegna della cucina fusion.

Il libro di ricette è in edizione bilingue, in italiano e in inglese, dello chef Patrick Bateman, a cura della Mauna Loa Edizioni.

Bateman ha nei suoi primi anni lavorato in Gran Bretagna, dove ha allestito ricevimenti anche per i Reali d’Inghilterra, poi in vari Paesi tra cui Germania e Stati Uniti, e in Australia, dove ha appreso l’arte del sushi da maestri giapponesi.

Da diversi anni lavora in Italia, sulla costa adriatica, apportando la sua speciale “firma” a piatti unici e creativi, ed è un punto di riferimento per gli appassionati di alta cucina.

Sushi Exit rivela le ricette personali dello chef Bateman, un maestro del Sushi Fusion molto apprezzato, che combina la cucina giapponese e internazionale a ingredienti e influenze mediterranee.

Le istruzioni semplici e precise, accompagnate dalle fotografie dei piatti, possono essere eseguite da chef ma anche da appassionati alle prime armi.

Lo chef inglese Bateman ora lavora in Italia, sulla costa Adriatica, in particolare da dodici anni a San Benedetto del Tronto, dove ha proposto i suoi piatti che combinano straordinari sapori, consistenza e colori. Dalla preparazione del riso alle tartare, si approda sulle sue pagine ad una creatività unica.

L’autore: Patrick John Bateman nasce in Gran Bretagna, dove frequenta corsi di specializzazione e master di alta cucina e pasticceria sin da giovanissimo, allestendo banchetti e ricevimenti anche per i Reali d’Inghilterra. Come chef poi lavora in vari paesi, in Europa e nel mondo. Durante la sua esperienza in Australia, apprende l’arte del sushi da maestri giapponesi e sviluppa la sua arte apportando la sua speciale “firma” a piatti unici e creativi. Da diversi anni lavora in Italia, sulla costa adriatica, dove è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di alta cucina.