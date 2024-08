MSC Crociere stabilisce nuovo record di passeggeri per il periodo di Ferragosto

Nuovo record durante il periodo di Ferragosto per le 13 navi MSC Crociere che hanno movimentato oltre 300.000 passeggeri in 14 porti italiani

La città che ha beneficiato maggiormente è Genova, storico homeport della Compagnia, che vedrà la presenza di 65.000 crocieristi con ben 12 toccate e 6 navi, nelle due settimane centrali di agosto. Seguono il porto di Civitavecchia con l’arrivo di 59.000 crocieristi, con un totale di 10 toccate effettuate da ben 5 navi, quello di Napoli con 45.000 crocieristi e 7 toccate gestite da 3 navi, ed infine il porto di Bari che ha visto 25.000 passeggeri e 6 scali completati anche questi da 3 navi. Oltre ai porti di Ancona, Brindisi, Cagliari, La Spezia, Livorno, Messina, Olbia, Palermo, Trieste e Venezia che hanno beneficiato della presenza dei crocieristi della Compagnia.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti, non solo per la stagione estiva ma anche per i periodi generalmente considerati di bassa stagione, in cui stiamo registrando una crescita ancora maggiore delle prenotazioni. Per questa ragione abbiamo deciso di aggiungere una nuova nave in partenza dall’Italia negli itinerari del prossimo inverno. Per la prima volta, infatti, ogni settimana partirà una nave da Bari per tutta la stagione invernale alla scoperta delle più belle destinazioni di Grecia e Turchia” afferma Leonardo Massa, Vice President Southern Europe MSC Crociere.

L’itinerario più scelto dagli italiani per il periodo di Ferragosto è stato quello in partenza dal porto di Civitavecchia e Napoli a bordo di MSC Divina alla scoperta di Grecia e Turchia. La nave ha fatto tappa nelle isole più iconiche del Mediterraneo come Mykonos e Santorini e ad Izmir, terza città più grande della Turchia.