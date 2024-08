Il film “Il paradiso del pavone” stanotte su Rai 3: la trama

Per il ciclo “Mai visti prima” stanotte su Rai 3 in onda il film “Il paradiso del pavone” di Laura Bispuri: ecco la trama

Domenica 25 agosto, a mezzanotte e 10, in prima visione su Rai 3 va in onda “Il paradiso del pavone” di Laura Bispuri: un racconto di rapporti famigliari, sentimenti e verità. Tutto prende spunto da un pranzo che Nena organizza per festeggiare il compleanno, invitando tutta la famiglia allargata.

Ci sono il marito Umberto; il figlio Vito e sua moglie Adelina con la loro bimba Alma; la figlia Caterina e il suo ex compagno Manfredi con Joana, la sua nuova fidanzata; la cugina Isabella; la domestica Lucia con sua figlia Grazia. E poi c’è Paco, il pavone di Alma.

Nell’attesa di un pranzo che non arriverà mai, Paco si innamora di una colombetta dipinta in un quadro. Un amore impossibile che mette in discussione tutta la famiglia, chiamata a riflettere sulla verità dei propri sentimenti e sul senso profondo di ciò che resta e di ciò che invece scompare per sempre. Nel cast Dominique Sanda, Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Carlo Cerciello.