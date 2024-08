Ricerca CNR-FAO svela le aree principali della pesca illegale nel Mediterraneo

Ricercatori del Cnr e della Fao rivelano le aree principali della pesca illegale nel Mediterraneo: la mappa con le zone più a rischio

I ricercatori Gianpaolo Coro (Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “Alessandro Faedo” – Cnr-Isti), Laura Pavirani (Università di Pisa, associata Cnr-Isti e Istituto di scienze marine – Cnr-Ismar) e Anton Ellenbroek dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (Fao) hanno pubblicato una mappa della distribuzione, stimata, dell’attività di pesca potenzialmente illegale nel Mediterraneo. L’articolo, intitolato “Extracting Mediterranean Hidden Fishing Hotspots Through Big Data Mining” è stato pubblicato sulla rivista IEEE Access.

“Abbiamo sviluppato un approccio rapido e riutilizzabile che può produrre nuove informazioni per aiutare le autorità di gestione a comprendere l’estensione della pesca illegale,” ha commentato il team di ricerca. “Abbiamo utilizzato un’analisi di big data basata su elaborazione cloud, conforme ai principi della Scienza Aperta (riproducibile, ripetibile e riutilizzabile), per stimare le distribuzioni nascoste e complessive della pesca delle navi dotate di dispositivi di trasmissione per Sistemi di Identificazione Automatica (AIS) nel Mar Mediterraneo, dal 2017 al 2022, elaborando circa 1,6 miliardi di dati sulla velocità e posizione delle navi,” hanno aggiunto.

I ricercatori hanno stimato i principali punti caldi (hotspot) della pesca nascosta (potenzialmente clandestina) nel corso degli anni e i potenziali stock ittici coinvolti in queste zone. Hanno poi valutato se gli hotspot corrispondessero effettivamente ad attività di pesca illegale o riflettessero semplicemente problemi di comunicazione, e hanno concluso che la maggior parte delle zone corrispondeva effettivamente a pesca illegale.

“Abbiamo verificato – attraverso studi di letteratura e dati pubblici di segnalazioni di pesca illegale – che la maggior parte dei punti caldi corrispondeva a pesca illegale,” hanno dichiarato gli autori.

L’analisi dei big data può rivelare schemi di pesca e attività nascoste da dati sulla posizione e velocità delle navi, come quelli trasmessi dalle flotte dotate di AIS. Analizzare i movimenti delle navi fornisce informazioni sulle dinamiche della pesca, aiutando nei processi di pianificazione e conservazione delle risorse, mentre misurare l’attività di pesca non monitorata (nascosta) aiuta a contrastare la sottostima della pressione di pesca.

I principali hotspot della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU) nel Mediterraneo sono stati identificati al largo delle coste della Spagna, nel Golfo di Marsiglia, nello Stretto di Sicilia, intorno a Malta, nel Mar Tirreno, nel Golfo di Patrasso nel Mar Ionio, intorno all’isola di Lesbo e a Smirne nell’Egeo, e vicino al Golfo di Alessandretta. Gli hotspot identificati includono aree protette e vietate alla pesca. La pesca nascosta al largo della costa israeliana è risultata, invece, essere principalmente dovuta a scarsa ricezione AIS, e non a pesca IUU. Invece, la pesca nascosta nell’Adriatico settentrionale sembra essere il risultato sia di pesca IUU che di scarsa ricezione AIS.

La pesca nascosta rappresenta almeno l’1% dell’attività di pesca totale annuale nel Mediterraneo, e include almeno 300 ore all’anno solo nel Mediterraneo occidentale, hanno stimato i ricercatori, notando che questo rappresenta potenzialmente una significativa perdita di informazioni sul traffico della pesca, sulle catture e sul reddito. Gli hotspot identificati hanno impattato almeno 17 stock ittici consolidati, che erano quasi costantemente bersagli della pesca (legale e illegale).

“Le nostre mappe possono essere utilizzate per indirizzare (piuttosto che sostituire) indagini regionali e locali dettagliate”, hanno sottolineato i ricercatori. “Tuttavia, le informazioni sui siti e l’intensità dell’attività di pesca nascosta nel Mediterraneo sono cruciali per migliorare le capacità delle autorità in termini di monitoraggio e applicazione”. “Le nostre stime fanno luce sull’entità delle attività IUU e sul loro potenziale impatto sugli ecosistemi marini,” hanno concluso gli esperti, aggiungendo che le informazioni sono anche preziose nel contesto più ampio delle stime delle forze antropogeniche nel Mediterraneo.

A causa dell’importanza di rilevare l’attività di pesca nascosta per la Fao, i ricercatori sono stati invitati a dimostrare la loro metodologia e a presentare preliminarmente i loro risultati in un seminario della Fao l’anno scorso.