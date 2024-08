Fabio Furnari in libreria con “Geometria della creazione (Elementi)”

Esce in tutti gli store il libro di Fabio Furnari “Geometria della creazione (Elementi) – Parte I – Introduzione allo studio della geometria Sacra” edizioni Terre Sommerse

L’autore con questo libro ha cercato di dimostrare come la geometria e tutte le altre discipline esoteriche siano collegate l’una con l’altra. Ma quello che è ancora più importante è collegare la coscienza umana alla coscienza divina. Come più volte si sostiene, ognuno di noi ha la sua verità che è unica ma allo stesso tempo universale perché è il frutto di ciò che siamo e della nostra provenienza.

L’universo è infinito ed infiniti sono i modi di poterlo vivere ed interpretare. Non esiste una cosa che nell’universo sia inimmaginabile, proprio perché: “In principio era il nulla”. Ciò che alcuni illuminati hanno cercato di dimostrare è che nel mondo, nella realtà conosciuta e nelle dimensioni a noi svelate, ci stanno delle forme e, ognuna di queste, corrisponde ad un livello di coscienza. Ma l’uomo in sé racchiude tutto l’universo: il caos, la geometria, la cabala, l’odio, l’amore ecc. Non si può parlare di geometria sacra senza parlare dei simboli.

Biografia

Fabio Furnari è nato a Enna il 27 agosto del 1963. Vive a Roma e svolge l’attività di musicista e cantautore. Inizia gli studi di chitarra a quattordici anni da autodidatta, approfondisce tali studi presso il Centro Romano della Chitarra diretto dal maestro S. Notaro, successivamente segue il corso per chitarra jazz presso la scuola popolare “Ciac” di Roma. Perfeziona la tecnica di canto con la maestra Yuki Maraini, specializzata in musico-terapia. Ha frequentato un corso di canto armonico e canto dell’Om con Pierluigi Gallo.

Nel 1985 realizza il primo lavoro discografico, con un’etichetta indipendente. Inoltre ha realizzato diversi concerti in teatri ed in vari locali romani. Ha partecipato a numerose manifestazioni musicali tra cui: il SIM HI FI di Milano, il 6° Festival della Musica Leggera “Leone d’oro” di Venezia, Sanremo famosi, XI° Edizione Internazionale – Europa Spettacolo (Chianciano Terme), Emergenza Rock (Roma), Evento Rock (Roma), Rassegna…moci (rassegna di musica su – TELE GBR – 4 SERATE), e ospite in varie trasmissioni televisive, tra cui ricordiamo: “Io scrivo, tu scrivi…”, condotta dalla scrittrice Dacia Maraini, andata in onda su RAI DUE nel 1998.

Nel 1998 fonda l’associazione Terre Sommerse di cui è Presidente con la quale organizza concerti e promuove l’attività di nuovi artisti nel campo della musica, della poesia, della pittura, dell’immagine, del teatro, ecc. L’Associazione no-profit Terre Sommerse è anche casa discografica e casa editrice e svolge, inoltre, la sua attività per devolvere in beneficenza parte delle entrate a favore dell’infanzia nelle zone di guerra. Inoltre, Terre Sommerse edita la rivista trimestrale Corus Cafè di cui Fabio Furnari, insieme a Valeria Fallaci, è fondatore nonché direttore editoriale.