Referendum Autonomia differenziata, già raggiunte le 500mila firme

È stata già superata la soglia di 500 mila firme, raccolte online, per chiedere un referendum per abrogare l’autonomia differenziata. Bonelli: “Obiettivo un milione”

“In questo momento, la quota raccolta delle firme per il referendum contro l’autonomia differenziata, promossa online, ha superato la quota di 500.000 firme Un risultato eccezionale, che dimostra quanto l’iniziativa abbia già raccolto ampio sostegno in meno di un mese, considerando che la raccolta online è partita il 26 luglio. A queste firme si devono aggiungere le centinaia di migliaia raccolte nei banchetti, un impegno che stiamo continuando a portare avanti sia come Alleanza Verdi e Sinistra che con gli altri partiti promotori. Ma non ci fermiamo qui”. Lo scrive su Facebook Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra.

“TUTTI IN CAMPO PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE”

Prosegue quindi Bonelli: “Allo stato attuale, possiamo affermare con tranquillità che ci stiamo avvicinando all’obiettivo delle 800.000 firme complessive. Un risultato straordinario e la raccolta firme continua. Avendo tempo fino a fine settembre, l’obiettivo ora è superare il milione di firme. Questa partecipazione dimostra quanto sia sentito il tema della difesa della Costituzione, delle prerogative del Presidente della Repubblica, e dell’unità del Paese contro il tentativo di dividerlo non solo in due, ma in più parti. Mettendo il nord contro il sud”.

“Questa riforma Calderoli- afferma l’ecologista- se non verrà abrogata, comporterà disparità e penalizzazioni in settori cruciali come la sanità, l’ambiente, e le attività produttive. Noi non ci fermiamo e proseguiremo sia la raccolta online che i banchetti in tutta Italia”, conclude.