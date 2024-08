Morta a 117 anni Maria Branyas Morera, la donna più anziana al mondo

Morta a Olot, in Catalogna, a 117 anni la donna più anziana del mondo, Maria Branyas Morera. Ora c’è una giapponese di 116 anni in cima alla classifica della longevità

Ha vissuto entrambe le guerre mondiali, ha visto l’uomo conquistare la luna e la società travolta dalla rivoluzione digitale prima e persino dalla pandemia poi. Ma all’età di 117 anni e 168 giorni, Maria Branyas Morera, la persona vivente più anziana del mondo, ha finito la sua corsa. L’annuncio della scomparsa della donna da guinnes, scomparsa a Olot, in Catalogna, Spagna, il 19 agosto 2024, arriva dal Gerontology Research Group.

LA BIOGRAFIA DI MARIA

Era nata a San Francisco il 4 marzo del 1907 e a 113 anni aveva anche superato il Covid. La sua longevità era diventata un caso di studio. Lo scorso 4 marzo, Maria ha potuto spegnere 117 candeline, diventando la dodicesima persona “certificata” dal gruppo di ricerca che ha raggiunto questa età, e la prima persona nella storia che ha vissuto in Spagna a farlo.

Nel corso della sua vita Maria Branyas Morera ha viaggiato tantissimo: è nata in California, nel 1915, a 8 anni, si trasferì con la famiglia a Olot, in Catalogna. Nel 1931 sposò suo marito, Joan Moret. La coppia ha avuto tre figli. Negli anni ’90 viaggiò in Egitto, Italia, Paesi Bassi e Inghilterra e iniziò a cucire, ascoltare musica e leggere. Nel novembre del 2000, all’età di 93 anni, Branyas Morera si trasferì in una casa di cura a Olot. All’età di 110 anni, secondo quanto riferito, leggeva ancora il giornale ogni giorno. Nell’agosto 2019 aveva 11 nipoti e 11 pronipoti. Nell’aprile 2020, all’età di 113 anni, Branyas Morera è risultata positiva al Covid 19 , da cui si è ripresa con successo.

LA SUA PRESENTAZIONE SU “X”

Gli anni non le hanno fatto perdere il carattere: dal suo profilo X, si presentava a tutti con una frase significativa: “Soc Vella, molt vella, però no idiota”, ovvero “sono vecchia, molto vecchia, però non idiota”

UNA GIAPPONESE DI 116 ANNI ORA CANDIDATA AI GUINNES

Ora la corona di persona più longeva del mondo passa alla giapponese Tomiko Itooka di Ashiya, prefettura di Hyogo, Giappone, nata il 23 maggio 1908, con un curriculum da 116 anni e 3 mesi. Il Gerontology Research Group spiega che ora Tomiko Itooka è diventata la candidata per il titolo di persona più anziana del mondo Guinnes world records , dopo la scomparsa di Maria Branyas Morera.

Nella classifica delle persone più longeve del mondo le ‘prime’ italiane sono all’11° e 12° posto Claudia Baccarini e Lucia Lara Sangenito, nate rispettivamente a Faenza, il 13 ottobre 1910, e in Campania, a Sturno, il 22 novembre 1919, tra pochi mesi quindi compiranno 114 anni.