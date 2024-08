I Xcaso online con il nuovo singolo “Un brivido”

In rotazione radiofonica “Un brivido”, il nuovo singolo dei XCASO disponibile sulle piattaforme digitali di streaming

“Un brivido” è un brano pop che vuole dare risalto alle piccole cose, come può essere un semplice sorriso, un bimbo che gioca con una palla, un tramonto, una ragazza che si gira con un sorriso…

Commenta l’artista a proposito della canzone: “Abbiamo intrapreso questa avventura con molta naturalezza, ci siamo lasciati andare e le canzoni sono saltate fuori così, per caso o per magia, non lo sappiamo… Forse la voglia repressa ci ha dato una mano?… Scrivere 30 brani in 1 anno non è da tutti e ne abbiamo già altri 8 in lavorazione… Siamo consapevoli della nostra età (ormai superato il mezzo secolo) e pertanto lanciamo la sfida e la vogliamo vincere… e ci sentiamo più affidabili dei ventenni! Non abbiamo malattie, non facciamo uso di droghe fumo alcol (per fortuna)… Siamo anche sportivi e amanti della vita sana quindi chi ci ammazza!?… Abbiamo ovviamente un lavoro e già quello siamo più che fortunati (di questi tempi)… Abbiamo pure la salute… che vogliamo di più? Beh, desideriamo andare oltre, perché no! Proviamoci! Questo è il nostro spirito che ci ha portato fin qui…”

Per il videoclip di “Un brivido” sono state scelte delle immagini presenti sul web che raffigurano la spiaggia, luogo simbolo per la band per lasciarsi andare e sentirsi liberi.

Biografia

I XCASO sono una band nata un anno fa, formata da Andrea Foschi (autore) e Giovanni Gordini detto Giò (compositore e arrangiatore).

Un anno fa Giovanni conosce Andrea attraverso i social e rimane colpito dai suoi brani così decide di contattarlo e iniziano insieme un percorso musicale unendo le proprie esperienze.

Andrea Foschi si avvicina alla musica all’età di 16 anni grazie ad un concerto di Vasco Rossi. Da quel momento suona la chitarra da autodidatta e inizia a scrivere le prime canzoni. Negli anni ha suonato con diversi gruppi musicali.

L’esperienza più significativa è stata la partecipazione al programma radiofonico di Radio 2 “Caterpillar” con una sua canzone intitolata “Cammina, cammina” e un’intervista in diretta radiofonica.

Ha realizzato una cover della canzone “La musica solare” di Raoul Casadei in versione ska eseguita sul palco dell’orchestra a Ravenna e partecipato al primo Casadei Day a Gatteo Mare. Ha inoltre partecipato a Radio Italia con un live in diretta radiofonica da Trento dopo essere stato selezionato tra varie band.

Giovanni Gordini si avvicina alla musica in età scolastica, un insegnante gli chiede di scegliere uno strumento e dopo aver indicato la chitarra, decide successivamente di imparare a suonare anche la batteria e la tastiera.

Ha avuto diverse esperienze con diversi gruppi locali. A 16 anni ha avuto già la prima esperienza in uno studio di registrazione noto all’epoca. Nel tempo è riuscito ad acquistare tutto ciò che serve per realizzare uno studio di registrazione sotto casa. Tante sono state le collaborazioni con diversi artisti, poi a causa di impegni professionali ha salutato la musica per poi ritrovarla 20 anni dopo, insieme ad Andrea.

