Filorga festeggia 10 anni a settembre alla Milano Beauty Week

Filorga, Maison francese di Alta Cosmetica ispirata alla medicina estetica, festeggia 10 anni di presenza nel mercato italiano con un evento alla Milano Beauty Week

Filorga, Maison francese di Alta Cosmetica ispirata alla medicina estetica, festeggia 10 anni di presenza nel mercato italiano e celebra questo importante traguardo con un party unico che si terrà a Milano il 26 settembre nell’affascinante cornice di Palazzo Bovara, in occasione di Milano Beauty Week, l’iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence.

La storia dei Laboratoires Filorga inizia nel 1978, come primo laboratorio francese di medicina estetica grazie all’intuito del dott. Michel Tordjman, medico visionario appassionato di biologia cellulare che ha messo a punto un cocktail di attivi per le iniezioni rivitalizzanti capace di migliorare tutti i parametri di qualità della pelle. Quel blend nel 2006 diventa anche il cuore delle formule skincare del marchio: l’NCEF [New Cellular Encapsulated Factors], da allora sinonimo di efficacia cosmetica.

La scientificità dello skincare Filorga raggiunge il mercato italiano nel 2014, segnando da allora una serie di successi, tra cui la leadership nel segmento dell’anti-età nei quattro canali afferenti al mercato della farmacia.

Il 2024 rappresenta una tappa fondamentale per la Maison, poiché, oltre a festeggiare i 10 anni in Italia, realizza un ulteriore passo avanti in termini di avanguardia scientifica reinventando il suo complesso icona NCEF, grazie a una tecnologia di ultima generazione per agire sui processi biologici essenziali coinvolti nella rivitalizzazione cellulare, promuovendo la longevità cutanea.

Il primo ritrovato di questa nuova era della cosmetica firmata Filorga è la linea NCEF-REVITALIZE, il cui siero si attesta un riconoscimento importante clinicamente dimostrato: quello di un gesto skincare con la stessa efficacia di un protocollo di iniezioni rivitalizzanti, per levigare, uniformare e illuminare la pelle.

Il party del 26 settembre è soltanto l’inizio dei festeggiamenti che accenderanno l’intera penisola il giorno successivo.

Il 27 settembre, infatti, Filorga ha deciso di festeggiare con coloro che scelgono ogni giorno i prodotti della Maison per la propria beauty routine: presso le farmacie appartenenti al circuito dei rivenditori autorizzati del brand, sarà possibile prendere parte a molti eventi celebrativi. Inoltre, per ringraziare tutte le donne e gli uomini della fiducia e della strada percorsa insieme in questi anni, Filorga ha pensato ad un regalo: all’acquisto di due prodotti del marchio, verrà donata una Scientific Box contenente un mese di trattamento di un prodotto simbolo del brand.