“Swimmer” è il nuovo singolo degli You Beast You Act

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “SWIMMER”, il nuovo singolo degli YOU BEAST YOU ACT

“Swimmer”, primo singolo estratto dall’album “Gravitations” di prossima uscita, è un brano che esplora la natura fluida e in continua evoluzione dell’esistenza umana. La liquidità dell’acqua rappresenta il nostro flusso vitale, un simbolo di armonia che riflette l’infinito. Nella sua semplicità risiede la faticosa ricerca di una forma adatta alla nostra verità interiore. Le nostre attività umane non si perdono nell’inutilità. Dobbiamo guardare oltre le speranze e i sogni della nostra vita ordinaria.

Spiega la band a proposito del brano: “Siamo greci. Fin da piccoli nella nostra terra d’origine impariamo ad avere un buon contatto con l’acqua con la quale viviamo in simbiosi soprattutto nei mesi estivi. Questo ci ha fatto render conto dei benefici maggiori di cui godiamo, una dimensione che dà luogo a pensieri correlati, che sembrano di un altro mondo… Forse c’è un sentimento preistorico a riguardo che ci rimanda al percorso verso i luoghi oscuri e verso i luoghi luminosi, il percorso dell’uomo”.

Biografia

Dalle ceneri dei “fizz4” nasce un nuovo progetto musicale: gli You Beast You Act. Fondato da Alexios Othon Theodoridis, la band trae le sue radici nel panorama melodico elettronico degli anni 2000. Le prime esibizioni dal vivo riproponevano brani del precedente progetto, per poi evolversi verso un sound più sperimentale. Sintetizzatori rumorosi, influenze shoegaze e un saxofono bebop si intrecciano, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Il 2018 segna l’esordio discografico con “For A Dream Flow”, un album che racchiude l’essenza del sound degli You Beast You Act. Il primo singolo estratto, “Our Secret Note”, accompagnato da un video realizzato dal fotografo Alex Coitus (Mertzanis), conquista subito il pubblico.

Nel 2020 la collaborazione con il regista Nikos Chantzis per il video “No” segna un ulteriore passo avanti. A seguire, “Sister/Hell”, un brano nato durante il periodo pandemico, esplora le tematiche della solitudine con atmosfere darkwave. I video “Eternal Love” e “Hell” del 2022 ne amplificano l’impatto emotivo.

Dal 2022 la band si esibisce in duo con Faye Charalambidou alle tastiere. Alexios torna alla chitarra shoegaze, sua passione fin dagli anni ’90, mentre Faye si concentra sui sintetizzatori. Il risultato è un connubio di “dream pop” e sonorità più ampie, dai colori pastello.

L’ultimo album, “Gravitations”, composto da 9 brani sarà pubblicato per Overdub Recordings, rappresenta l’apice della maturità artistica degli You Beast You Act. Un viaggio sonoro tra shoegaze, dream pop e atmosfere più cupe, che conferma la loro capacità di creare musica emozionante e coinvolgente.

Gli You Beast You Act non sono solo una band, ma un’esperienza sensoriale che cattura e trasporta l’ascoltatore in un mondo di suoni e immagini. Un progetto in continua evoluzione, da non perdere di vista.

