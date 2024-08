A Venezia 25enne morsa in bagno da un ragno violino: la ragazza è salva

25enne morsa da un ragno violino nel bagno di casa a Venezia: è salva. La ragazza racconta sui social la traumatica esperienza e spiega cosa fare

Nuovo caso di puntura di ragno violino. A Venezia, una donna di 25 anni è stata morsa nel bagno di casa sua. All’inizio non si era accorta dell’aracnide e non ha dato molto peso alla puntura alla gamba. Quando è insorto il dolore, però, si è recata in ospedale dove è stata sottoposta a tutte le cure necessarie. La ragazza, una parrucchiera, è salva.

“Purtroppo questo ragno violino ha voluto fare una visita anche a me! Per fortuna preso in tempo- ha scritto la ragazza- sono stata morsa a casa mia in bagno. Ormai sono ovunque, abbiate riguardo perché è molto velenoso e soprattutto pericoloso“.

All’inizio era “una puntura normale”, poi la zona è diventata nera. La 25enne scrive: “Ripeto per fortuna grazie a Dio ho preso l’infezione in tempo sennò sarebbe stato in base a quello che mi hanno riferito i dottori addirittura mortale“.

E aggiunge: “Si trovano ovunque non solo all’aperto. Abbiate tutti un’ occhio di riguardo soprattutto per chi, come me ha bambini piccoli… perché oltre a essere pericoloso è anche molto molto molto doloroso!! Se venite punti e non ve ne accorgete appena vedete una zona rossa che comincia a presentarsi come una puntura di zanzara e inizia a gonfiarsi, scurirsi e sentite un forte formicolio andate immediatamente all’ospedale senza perdere tempo!!! E dopo esser stati punti solitamente i sintomi si presentano dopo le 48/72 ore”.