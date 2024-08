Insultò Vannacci: decreto penale per Bersani che ora vuole il processo

L’ex segretario del Pd Bersani, un anno fa, alla Festa dell’Unità di Ravenna aveva usato l’epiteto “coglione” per il generale Vannacci: è diffamazione

È diffamazione, un insulto. Decreto penale per Pierluigi Bersani che, un anno, fa alla Festa dell’Unità di Ravenna aveva lanciato l’epiteto “coglione” riferendosi a Roberto Vannacci.

COSA AVEVA DETTO BERSANI

Parlando del suo libro “Il mondo al contrario”, aveva dichiarato: “Io ho letto solo i sommari. Quando leggi quelle robe lì pensi: sciogliamo l’esercito, sciogliamo le istituzioni, facciamo un grandissimo bar, il bar Italia. Mi resta una domanda: se in quel bar lì è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile dare del coglione a un generale?“. Così è partita l’azione penale del generale che oggi si conclude con un decreto penale di pagamento di una multa per diffamazione aggravata.

L’ex segretario del Pd, però, non ci sta e su X spiega di non volersi arrendere: “Sia chiaro che sulla querela del generale Vannacci andrò fino in fondo. Voglio andare al processo. La mia domanda, ancorché in forma scherzosa ed evidentemente non diretta a offendere Vannacci ma a criticare le opinioni che esprime, era e resta vera e sostanziale: se cioè qualcuno, per di più con le stellette, possa definire anormali degli esseri umani, racchiusi in una categoria, senza che questo venga considerato un insulto e non una constatazione. Se nell’anno di grazia 2024 si decidesse che è possibile ci sarebbe di che preoccuparsi”.

SCOTTO (PD): “SOLIDALE CON BERSANI, OMOSESSUALE SAREBBE ANORMALE?”

“Solidale con Bersani. Singolare una giustizia per cui un omosessuale sarebbe anormale. Dare del coglione a un generale che sdogana frasi aberranti non è un giudizio di merito. Ma una constatazione oggettiva. E come tale va giudicata. Concessione di medaglia al valore inclusa”. Così sui social il deputato del Pd Arturo Scotto.

BATTISTI: “SOLIDARIETÀ A BERSANI, HA FATTO BENE A CHIEDERE PROCESSO”

“Il mondo al contrario, davvero. Siamo persone libere e questa libertà è costata cara ad altre persone che si sono battute per noi. Il problema è che lo dimentichiamo spesso. Io sto con Pier Luigi Bersani, che ha fatto bene a chiedere di essere processato. Un uomo dal quale si può solo imparare. Insieme a lui e con lui combattiamo per un mondo giusto“. Così commenta, invece, in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

SPERANZA: “BERSANI HA RAGIONE DA VENDERE”

“Bersani ha ragione da vendere. Io sto con lui”, scrive su X Roberto Speranza.

