Stasera occhi al cielo per la Superluna, ma non sarà blu

Dalle 20.26 del 19 agosto la Superluna, una condizione particolare che farà apparire la Luna un po’ più grande e luminosa del solito. Sarà blu? No, è soltanto una termine della tradizione inglese

Mancano poche ore alla Superluna ‘blu’ del 19 agosto, la prima delle quattro superlune di questo 2024 (le prossime saranno il 18 settembre, il 17 ottobre e il 15 novembre). Quella di stasera sarà la terza Luna piena (di quattro) che si verifica nella stagione corrente, circostanza questa che nella tradizione anglosassone viene indicata come Luna ‘blu’, a significare un evento relativamente raro. Normalmente, infatti, una stagione ospita solo tre lune piene, ma talvolta (essendo il ciclo di 29 giorni e mezzo) c’è spazio per una quarta. Come stasera: quando capita, la terza Luna piena delle quattro viene chiamata ‘Luna Blu’ nella tradizione anglosassone, tanto che c’è anche il modo di dire “Once in a Blue Moon“, ossia “una volta ogni Luna piena”). La precedente Luna che presentava queste condizioni (e quindi ‘blu’) si verificò nel 2021, la prossima sarà nel 2027.

LA LUNA DELLO STORIONE

La luna piena di questa notte è stata ribattezzata anche Luna dello storione (Sturgeon Moon) secondo la tradizione dei nativi americani dal nome dai pesci – gli storioni appunto- che si trovano nei grandi laghi del Nord America che in questo periodo dell’anno sono più numerosi che mai e che possono crescere fino a oltre due metri.

COSA VEDREMO NEL CIELO

Ma in pratica cosa bisogna aspettarsi? Una luna un po’ più vicina, più luminosa e un po’ più grande del solito. Del 6%, dicono gli esperti. Questo perchè il fatto che la luna sia piena coincide con il ‘perigeo’, ovvero il momento in cui la luna si trova nel punto più vicino alla Terra (360.198 chilometri da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 chilometri) la fa apparire più grande. È proprio la vicinanza alla terra la conditio sine qua non dell’evento di stasera, che infatti tecnicamente si chiama Luna piena al perigeo. La definizione di ‘superluna’, così come l’appellativo ‘blu’, di per sè affascinanti, non hanno in realtà nessun fondamento scientifico. A chi invece non si vuole porre troppi problemi, basti sapere che la Luna ci apparirà in modo particolare e forse più splendente del solito.

QUANDO VEDERE LA SUPERLUNA

Il fenomeno della ‘Superluna’ si può osservare questa sera 19 agosto (ad orari diversi a seconda delle città, ma comunque a partire dalle 20.26 circa). Ma visto che il perigeo avverrà solo alle 7.05 di mercoledì, la Superluna si dovrebbe vedere bene ancora anche domani sera, martedì 20 agosto.

COSA SI PUÒ VEDERE DAVVERO

“La ‘Superluna’ apparirà circa il 6% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto”, avverte in un comunicato Gianluca Masi, astrofisico, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. “Si tratta di variazioni tutt’altro che eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato”. Lo spettacolo della Luna piena, ancor più quello della ‘Superluna’, è massimo al suo sorgere, ovvero al calar del Sole, oppure all’alba. Questa sera la Superluna “sarà ospite delle stelle dell’Acquario, costellazione collocata nella metà meridionale dello Zodiaco”.

LA DIRETTA DEL VIRTUAL TELESCOPE

Il Virtual Telescope, grazie ai suoi strumenti mobili, riprenderà la “Superluna Blu” mentre

sorge sul Mar Tirreno, condividendone la visione, come sempre, con i curiosi di tutto il

mondo. Il commento all’evento sarà dell’astrofisico Gianluca Masi. Per vederla, basta collegarsi a partire dalle 21.30 sul sito del Virtual Telescope Project: https://www.virtualtelescope.eu.