La startup Sibill continua a crescere e assume personale

Sibill, startup italiana specializzata in soluzioni Software as a Service (SaaS) per la gestione contabile e finanziaria delle PMI, cresce e assume

Sibill, startup italiana specializzata in soluzioni Software as a Service (SaaS) per la gestione contabile e finanziaria delle PMI, accelera la crescita della propria squadra, puntando a triplicare il team in 1 anno.

La giovane realtà che ha già raccolto €6.2 milioni ottenendo l’attenzione e gli investimenti anche da importanti operatori internazionali, è alla ricerca di 20 nuovi talenti da inserire nel proprio team entro la fine dell’anno. In particolare, è previsto l’ingresso di Software Engineer, Product Manager, Designer, Sales, Marketing e Customer Success sia mid-senior, sia junior, chiamati a implementare ulteriormente la piattaforma e a portare a nuove realtà tutte le potenzialità e le efficienze che la soluzione di Sibill abilita.

La startup, infatti, mette a disposizione del mercato uno strumento collaborativo, in grado di risolvere le numerose esigenze contabili e amministrative delle PMI italiane partendo dall’abbattimento delle barriere interne, semplificando i flussi e i processi di comunicazione e raccolta delle informazioni tra imprenditore o top management e il reparto amministrativo, così come le barriere verso l’esterno, velocizzando l’interazione con i commercialisti che possono così focalizzarsi sulle loro attività a valore aggiunto. In sintesi, le attività di fatturazione elettronica, gestione scadenzario, pianificazione e controllo della cassa sono svolte più velocemente e con maggiore automazione e, grazie alla modalità di fruizione SaaS, oltre a un investimento contenuto, le imprese possono contare su uno strumento costantemente aggiornato che garantisce la sicurezza dei dati gestiti.

È possibile effettuare la propria candidatura direttamente su Linkedin, cercando “Sibill” oppure scrivendo a hr@sibill.com.

“Siamo alla ricerca di giovani appassionati che con il proprio talento e entusiasmo possano contribuire non solo alla crescita di Sibill ma anche al successo delle PMI che serviamo e che rappresentano un asset cruciale per la crescita del nostro Paese” sottolinea Mattia Montepara, Co-founder e Ceo di Sibill. “Sono convinto che, con una squadra ancora più forte e diversificata, possiamo aiutare le imprese a raggiungere nuovi livelli di efficienza operativa, innovando e automatizzando il modo in cui gestiscono i propri processi contabili e decisionali. Una necessità questa sempre più sentita come conferma anche la crescita che abbiamo registrato negli ultimi 12 mesi in cui abbiamo quintuplicato le PMI che serviamo”.