Gli episodi 9 e 10 di “Nero a metà 3” in replica oggi su Rai 1: la trama

Lunedì 19 agosto 2024 alle 21:25 Rai 1 ripropone gli episodi 9 e 10 della terza stagione della serie “Nero a Metà” dal titolo “Colpevoli omissioni” e “Ah, l’amore, l’amore”.

Nell’episodio 9 intitolato “Colpevoli omissioni”, un ragazzo con evidenti segni di pestaggio si presenta in commissariato ma non fa in tempo a sporgere denuncia che muore tra le braccia di Bragadin. Faceva il rider per un’agenzia di delivery e le indagini si concentrano sulla rete dei suoi colleghi e amici. Alice, Alba e Federico arrivano sul luogo del ritrovamento del cadavere di Clara. Malik, osservando il volontario di Rebibbia sempre più vicino ad Alba, inizia ad avere dei sospetti e decide di fare delle ricerche su di lui.

A seguire, nell’episodio 10 intitolato “Ah, l’amore, l’amore”, il corpo di una donna strangolata viene trovato nascosto in un armadio. Aveva da sempre un rapporto burrascoso con il fratello, ma le indagini si indirizzano presto su una truffa “d’amore” architettata per spillare soldi alle persone sole come lei. Spartaco e Ottavia scoprono che Pugliani usa i bambini come muli per il trasporto della droga. Tentano anche di stabilire un contatto con il bambino che ha tentato di avvicinare Ottavia. Dando retta ai sospetti di Malik, Carlo convoca Federico in commissariato per rivolgergli qualche domanda, ma il ragazzo sembra pulito.