Tirzepatide riduce la gravità dell’apnea ostruttiva del sonno in pazienti obesi

Tirzepatide iniettabile (10 mg o 15 mg) ha dimostrato elevata efficacia nel trattamento dell’apnea ostruttiva del sonno (OSA) da moderata a grave presente in adulti con obesità, con e senza terapia con ventilazione a pressione positiva delle vie aeree (PAP). Il farmaco antidiabetico e antiobesità ha raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari sia per le stime di efficacia che per quelle del regime di trattamento e ha dimostrato una riduzione media fino al 62,8% dell’indice di apnea-ipopnea (AHI), ovvero circa 30 eventi in meno di riduzione o interruzione del flusso d’aria di una persona per ora di sonno, rispetto al placebo.

I risultati completi degli studi clinici di fase 3 SURMOUNT-OSA sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine (NEJM) e presentati all’84a sessione scientifica dell’American Diabetes Association (ADA).

In un endpoint secondario, la stima di efficacia ha mostrato che il 43,0% (Studio 1) e il 51,5% (Studio 2) dei partecipanti trattati con tirzepatide alla dose più alta ha soddisfatto i criteri di risoluzione della malattia. In questo contesto, “risoluzione di malattia” vuol dire raggiungere un AHI inferiore a 5 eventi all’ora, oppure un AHI compreso tra 5 e 14 eventi all’ora e un punteggio Epworth Sleepiness Scale (ESS) ≤10. L’ESS è un questionario standard progettato per valutare la sonnolenza diurna.

L’OSA è una malattia complessa che può avere impatto sulla progressione di gravi complicanze cardiometaboliche, tra cui ipertensione, malattia coronarica, ictus, insufficienza cardiaca, fibrillazione atriale e diabete di tipo 2. In entrambi gli studi i partecipanti trattati con tirzepatide hanno sperimentato miglioramenti significativi rispetto al placebo in tutti i principali endpoint secondari, tra cui la pressione arteriosa sistolica, il carico ipossico e la proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hsCRP), un marcatore di infiammazione.

“Negli studi, i pazienti con apnea ostruttiva del sonno e obesità trattati con tirzepatide hanno mostrato circa 30 eventi in meno ogni ora di sonno e quasi la metà ha raggiunto la risoluzione della malattia”, ha detto il Dott. Atul Malhotra, Presidente della Peter C. Farrell, professore di medicina presso la University of California San Diego School of Medicine e direttore di medicina del sonno presso UC San Diego Health. “L’OSA può avere ricadute dirompenti nella vita quotidiana e influisce sulla salute a lungo termine di una persona, se non trattata, perché può portare a gravi complicazioni cardiometaboliche. Questi dati supportano l’efficacia di tirzepatide negli adulti che vivono con OSA da moderata a grave e obesità e hanno il potenziale per aggiungersi alla nostra cassetta degli attrezzi per il trattamento dell’OSA”.

Studio SURMOUNT-OSA 1 – Partecipanti non in terapia PAP Risultati della stima dell’efficacia

a 52 settimane Stima regime di trattamento Risultati a 52 settimane Endpoint primario – Variazione dell’AHI rispetto al basale Tirzepatide* -27.4 -25.3 Placebo -4.8 -5.3 Endpoint secondario – Variazione percentuale dell’AHI rispetto al basale Tirzepatide* -55.0% -50.7% Placebo -5.0% -3.0% Endpoint secondario – Percentuale di partecipanti con AHI <5 o AHI 5-14 con ESS ≤10 Tirzepatide* 43.0% 42.2% Placebo 14.9% 15.9% Endpoint secondario – Percentuale di partecipanti con riduzione dell’AHI del ≥50% Tirzepatide* 62.3% 61.2% Placebo 19.2% 19% Endpoint secondario – Variazione percentuale del peso corporeo Tirzepatide* -18,1% -17,7% Placebo -1,3% -1,6%

I partecipanti allo studio SURMOUNT-OSA 2 hanno utilizzato la terapia PAP Risultati della stima dell’efficacia

a 52 settimane Stima regime di trattamento Risultati a 52 settimane Endpoint primario – Variazione dell’AHI rispetto al basale Tirzepatide* -30.4 -29.3 Placebo -6.0 -5.5 Endpoint secondario – Variazione percentuale dell’AHI rispetto al basale Tirzepatide* -62.8% -58.7% Placebo -6.4% -2.5% Endpoint secondario – Percentuale di partecipanti con AHI <5 o AHI 5-14 con ESS ≤10 Tirzepatide* 51.5% 50.2% Placebo 13.6% 14.3% Endpoint secondario – Percentuale di partecipanti con riduzione dell’AHI del ≥50% Tirzepatide* 74.3% 72.4% Placebo 22.9% 23.3% Endpoint secondario – Variazione percentuale del peso corporeo Tirzepatide* -20.1% -19.6% Placebo -2.3% -2.3%

*Sia per lo studio SURMOUNT-OSA 1 che per lo studio 2, la dose massima tollerata (MTD) di tirzepatide è di 10 mg o 15 mg una volta alla settimana. La dose iniziale di 2,5 mg di tirzepatide è stata aumentata di 2,5 mg ogni quattro settimane fino al raggiungimento della dose massima tollerata. I partecipanti che hanno tollerato 15 mg hanno continuato a prendere 15 mg come dose massima tollerata. I partecipanti che hanno tollerato

10 mg ma non hanno tollerato 15 mg hanno continuato a prendere 10 mg come dose massima tollerata.

“Attualmente non ci sono opzioni di trattamento farmacologico per affrontare la causa alla base dell’OSA, una malattia complessa che grava pesantemente sulla vita quotidiana di 80 milioni di persone solo negli Stati Uniti ed è collegata a gravi complicazioni per la salute”, ha affermato Jeff Emmick, MD, Ph.D., vicepresidente senior, sviluppo prodotti, Lilly. “I risultati di SURMOUNT-OSA hanno mostrato che una percentuale significativa di pazienti con OSA da moderata a grave e obesità trattati con tirzepatide ha raggiunto la risoluzione della malattia sulla base di misure di AHI ed ESS predeterminate, a quel punto la terapia PAP potrebbe non essere raccomandata”.

Il profilo di sicurezza complessivo di tirzepatide negli studi SURMOUNT-OSA è stato simile a quello degli studi SURMOUNT e SURPASS precedentemente riportati. Gli eventi avversi più comunemente riportati nello studio SURMOUNT-OSA sono stati gastrointestinali e generalmente di entità da lieve a moderata. Gli eventi più frequentemente riportati nei pazienti trattati con tirzepatide rispetto al placebo, sono stati rispettivamente diarrea (26,3% vs 12,5%), nausea (25,4% vs 10,0%) e vomito (17,5% vs 4,2%) nello studio SURMOUNT-OSA 1 e diarrea (21,8% vs 8,8%), nausea (21,8% vs 5,3%) e costipazione (15,1% vs 4,4%) nello studio SURMOUNT-OSA 2. Gli eventi avversi hanno portato all’interruzione del trattamento in studio in 9 partecipanti che assumevano tirzepatide (5 nello Studio 1 e 4 nello Studio 2) e 10 che assumevano placebo (2 nello Studio 1 e 8 nello Studio 2).

Informazioni sullo studio SURMOUNT-OSA

SURMOUNT-OSA (NCT05412004) è stato un protocollo multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, parallelo, placebo-master che ha confrontato l’efficacia e la sicurezza di tirzepatide con placebo in adulti affetti da apnea ostruttiva del sonno da moderata a grave e obesità, che non erano in grado o non volevano utilizzare la terapia a pressione positiva delle vie aeree (PAP) (Studio 1) e coloro che erano e pianificavano di rimanere in terapia PAP durante la durata dello studio (Studio 2). Nell’ambito di un protocollo principale, gli studi hanno randomizzato 469 partecipanti negli Stati Uniti, Australia, Brasile, Cina, Repubblica Ceca, Germania, Giappone, Messico e Taiwan in un rapporto 1:1 per ricevere la dose massima tollerata (MTD) di tirzepatide 10 mg o 15 mg o placebo. L’obiettivo primario di entrambi gli studi è stato dimostrare che tirzepatide è superiore nella variazione dell’indice di apnea-ipopnea (AHI) rispetto al basale a 52 settimane rispetto al placebo.

SURMOUNT-OSA ha utilizzato una MTD di 10 mg o 15 mg una volta alla settimana. La dose iniziale di 2,5 mg di tirzepatide è stata aumentata di 2,5 mg ogni quattro settimane fino al raggiungimento della dose massima tollerata. I partecipanti che hanno tollerato 15 mg hanno continuato a prendere 15 mg come MTD. I partecipanti che hanno tollerato 10 mg ma non hanno tollerato 15 mg hanno continuato a prendere 10 mg come MTD.