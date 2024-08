Zancan lancia la nuova linea di braccialetti “Regata”

La nuova linea Regata di Zancan celebra l’estate, la vita all’aria aperta e l’amore per il mare aperto, accompagnando i marinai con stile e grazia

L’estate evoca sempre una sensazione di leggerezza e un arcobaleno di emozioni. I gioielli Zancan riescono a catturare queste storie e sensazioni in ogni dettaglio. La nuova linea Regata celebra l’estate, la vita all’aria aperta e l’amore per il mare aperto, accompagnando i marinai di questa estate 2024 con stile e grazia verso il grande blu.

I gioielli della linea Regata sono un’esplosione di colori vivaci, pensati per donare al look un tocco fresco e frizzante. Zancan, leader nel mercato della gioielleria, esprime attraverso questa collezione il suo amore per il mare, e la passione per l’esplorazione e il viaggio. I bracciali e le collane, facili da indossare e da abbinare, combinano materiali, colori e stili moderni, ispirandosi al mondo nautico e ai naviganti che portano il mare nel DNA. Realizzati in argento e kevlar, una corda nautica molto resistente disponibile in diverse varianti di colore, questi gioielli sono caratterizzati da simboli nautici come ancore, rose dei venti, bussole, timoni, ami, etc. etc. Ogni pezzo racconta una storia di mare e di avventura, perfetta sia per i velisti occasionali che escono solo per un bagno e poi rientrano a terra per l’aperitivo, sia per i velisti appassionati che vivono per le emozioni della regata.