Vaiolo delle scimmie: dichiarata emergenza sanitaria internazionale

Vaiolo delle scimmie, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale. L’UE: “Sono urgenti azioni e una solidarietà globale: servono 10 milioni di vaccini”

“L’epidemia di Mpox è un’emergenza sanitaria in Africa: per controllarla sono necessari 10 milioni di vaccini. Sono urgenti azioni e una solidarietà globale“. Lo scrive sul proprio profilo X l’Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Josep Borrell.

“In prima linea in questo sforzo- tiene poi a informare- l’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) dell’Unione europea ha lavorato con i partner per garantire 215mila dosi di vaccino da donare al Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e ai Paesi colpiti”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha, poi, dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale (Pheic) in seguito all’aumento dei casi. Ad annunciarlo è stato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Oggi il comitato di emergenza si è incontrato e mi ha informato che la situazione costituisce un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Ho accettato questo consiglio”, ha scritto su X.