Alan nelle radio e in digitale con il singolo “Hawaii”

Hawaii è il nuovo singolo degli ALAN, un inno alla leggerezza, come quella intesa dallo scrittore italiano Italo Calvino che affermava “leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”.

In quest’ottica -spiega la band- il brano, esplorando atmosfere estive di nostalgia, racconta di amori che nascono e finiscono senza troppi drammi e della vita che scorre in attesa di altri eventi, poiché l’esperienza e le persone sono entità in continuo divenire.

Scritto, composto, prodotto e registrato da Andrea Chirico, il brano, già disponibile nelle principali piattaforme digitali, è stato mixato e masterizzato da Andrea Pelatti presso il Golden Factory Studio di Carmignano (Prato). Mastering a cura di Leonardo Sgrilli (Future Leo) – Golden Factory Studio di Carmignano.

Biografia

Gli Alan sono: Alex Malaguti (voce) e Andrea Chirico (arrangiatore e chitarrista polistrumentista), Marco Mancin (batterista) e Giuseppe Dalano (bassista), tutti attivi nell’underground italiano da più di 20 anni. Il loro progetto nasce con cicli di sessioni creative online, mosso dall’esigenza di mettere in musica temi di attualità, dalla politica al senso civico, dai sentimenti ai rapporti umani, con un invito alla riflessione e all’introspezione. A maggio 2021 esce il loro primo singolo “Tempi bui”, piazzandosi alla posizione numero 30 della classifica degli indipendenti italiani come singolo autoprodotto.

“Storia perfetta” uscito a gennaio 2023 apre l’anno di release più regolari.

“Nero” è il loro primo EP, anticipato dall’uscita dell’omonimo singolo ad inizio aprile 2023.

“Andiamo al Mare”, il singolo estivo uscito a luglio 2023 raggiunge posizioni di rilievo in alcune delle classifiche indie italiane più rinomate, meritando menzioni di elogio su alcune delle più importanti testate italiane tra cui All Music Italia, Rockit e Skytg24.

Il Singolo “Dormici Su Stasera” uscito ad ottobre 2023 viene concesso in esclusiva ad alcuni dei più importanti portali italiani quali Libero. it, Il Sole 24 Ore. 70.000 ascolti su Spotify e 150.000 views su youtube, certificano l’apprezzamento del pubblico italiano per una band totalmente autoprodotta. Arrangiamenti electro rock che guardano ad un passato glorioso, sound di chiara ispirazione anni ’90, ritmo incalzante: per gli ALAN fare musica significa schierarsi, non avere paura di dire quello che si pensa, provare a sovvertire il sistema.