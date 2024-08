I Legno nelle radio e online con il singolo “Cupido”

Attuale, cinico, con un velo di nostalgia a quegli amori d’altri tempi: è lo sguardo con cui i LEGNO si rivolgono all’amore di oggi attraverso le parole del nuovo singolo

Attuale, cinico, con un velo di nostalgia a quegli amori d’altri tempi: è lo sguardo con cui i LEGNO si rivolgono all’amore di oggi attraverso le parole del nuovo singolo, “Cupido” (Etichetta discografica Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy), in uscita oggi in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, e accompagnato dal videoclip. “Nella nostra modernità fatta di app per cercare l’amore Cupido è nevrotico, in bilico, poetico, anestetico, romantico? Ci sono cose giuro che io ti farei, ma non te le posso dire!”

“Ora basta un clic per trovare l’amore? Il pensiero costante tra le righe di questo brano – raccontano i LEGNO – è la ricerca di una semplicità che non ci appartiene forse più. Anche Cupido, oggi non riuscirebbe a scoccare i suoi dardi, mentre gli psicologi sono sempre più richiesti per trovare le risposte al lieto fine inarrivabile o tormentato.”

Il brano è scritto dal duo toscano e prodotto da Davide Gobello, il mixing & mastering è a cura di Diego Calvetti. Il videoclip, disponibile a partire dallo stesso giorno, è prodotto da Apollo srl, con la produzione esecutiva di ONEMEDIA e la regia di Angelo Capozzi.