Fuori “Risuona”, il nuovo singolo dei Tothem

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “RISUONA”, il nuovo singolo dei TOTHEM

“Risuona”, il nuovo singolo con Ramona Veneri alla voce, è un brano che esorta ad ascoltarci, a cercare di non cadere nelle dinamiche in cui la vita a volte ci intrappola, in quelle situazioni in cui, per routine, per status o per policy, ci ritroviamo pur non sentendoci pienamente noi stessi. Eppure, anche in quelle circostanze, c’è sempre quella voce dentro che Risuona, per l’appunto, ma che ogni tanto ci ostiniamo a ignorare.

Spiega la band a proposito del brano: “Risuona è parte di un percorso che ci ha portati ad arricchire la nostra musica coni sperimentazioni e nuove sonorità. Questo brano abbraccia il sound originario dei Tothem mantenendo uno sguardo sul futuro ed è il primo singolo di una serie che vedrà la luce entro il 2024”.

Il videoclip di “Risuona”, girato presso l’Aero Club de L’Aquila, descrive visivamente l’idea che c’è dietro al brano: un’anima che per essere ascoltata deve risuonare e, quindi, deve elevarsi e volare.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=queQafnu2hU

Biografia

I TOTHEM sono una band storica del Rock melodico italiano e internazionale con base a Roma, composta da Ramona Veneri (voce), Mark Cyril (chitarra e cori), Marco Minno (tastiere e cori), Leonardo Ricci (basso) e Marco Lio (batteria).

All’attivo due Ep (“Tothem”, del 2003, e “Osaka Bed & Breakfast”, del 2010) e tre album (“Beyond the Sea”, 2013; “Gemini”, 2016; “Rise”, 2020).

Hanno partecipato a numerose manifestazioni: tra queste, la 34° edizione di Sanremo Rock dove la band si è classificata al primo posto nella prima edizione del contest Sanremo Live in the City.

I Tothem sono arrivati tra i finalisti di Una Voce per San Marino Eurovision Song Contest, alla finale del Tour Music Fest e hanno vinto la sedicesima edizione del Roma Music Festival.

Negli ultimi anni si sono esibiti in tour sia in Italia che all’estero, in Inghilterra, Germania, Olanda e Romania. Nel nostro Paese, sono stati opening act del tour italiano di Paul Di Anno, ex cantante degli Iron Maiden.

Nel 2020 è uscito l’ultimo full lenght della band, Rise, un album di dieci brani che spaziano dal Rock al Metal melodico, senza dimenticare la caratteristica attenzione alla melodia.

Grazie all’attitudine nei live, gli ultimi show della band sono andati sold out in poche ore.

Nel 2022 il singolo Celebrate, presentato a “Una Voce per San Marino” Eurovision Song Contest, è stato in rotazione su tutte le radio e TV dedicate. Il brano ha raggiunto la posizione 36 in classifica nazionale.

A febbraio 2023, i Tothem tornano a Una Voce per San Marino – Eurovision Song Contest con il brano Sacro e Profano classificandosi ottavi su oltre 1000 partecipanti. Il brano esce poi in radio e raggiunge il terzo posto nella classifica EarOne emergenti.

Nonostante la mancata vittoria al concorso, il gruppo, insieme ad altri quattro artisti, è stato selezionato come artista d’apertura per il concerto del 10 giugno 2023 di Zucchero Fornaciari all’RCF Arena di Reggio Emilia, parte della tournée mondiale Diavolo in Re.

Il 7 agosto 2023 i Tothem vincono il contest del Gallina Rock Fest: questa vittoria, oltre a insignirli del primo premio realizzato dai ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone, consente alla band di aprire nella stessa serata il concerto di Giancane.