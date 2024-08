Epatite delta: mortalità ridotta da terapia con Bulevirtide

Nell’arco di 2 anni, la monoterapia con bulevirtide ha ridotto il rischio di scompenso e mortalità tra i pazienti con virus dell’epatite D

Nell’arco di 2 anni, la monoterapia con bulevirtide ha ridotto il rischio di scompenso e mortalità tra i pazienti con virus dell’epatite D e di cirrosi compensata rispetto ai pazienti non trattati. Questi dati sono stati presentati al recente congresso dell’EASL (European Association for Liver Disease). L’incidenza cumulativa a 2 anni di carcinoma epatocellulare (HCC) è rimasta invece invariata tra i due gruppi di pazienti.

“Bulevirtide, il primo entry inhibitor della sua classe, è stato approvato dall’EMA per il trattamento dell’epatite cronica compensata delta”, ha affermato la dott.ssa Elisabetta Degasperi, della divisione di gastroenterologia ed epatologia presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, al Congresso EASL. “Negli studi clinici di fase 2 e 3 e negli studi di vita reale, la monoterapia con bulevirtide ha prodotto tassi elevati di risposta virologica e biochimica, anche in pazienti con cirrosi”.

Questo farmaco blocca l’ingresso del virus nell’epatocita perché compete a livello del recettore degli acidi biliari che è il mezzo attraverso il quale sia HBV che HDV entrano nella cellula epatica. In questo modo tale farmaco impedisce le nuove infezioni ma anche l’espansione dell’infezione già in corso nel fegato. È infatti verosimile che HDV, che a differenza di HBV non crea all’interno del nucleo una matrice replicativa sua, abbia bisogno di una continua infezione degli epatociti. Per tale motivo bloccare l’ingresso del virus contribuisce a ridurre nel tempo il carico dell’infezione.

Bulevirtide viene autosomministrata quotidianamente sottocute alla dose di 2 mg.

In uno studio caso-controllo, condotto nella vita reale, i ricercatori hanno valutato l’impatto della monoterapia con bulevirtide sugli eventi correlati al fegato e sulla mortalità in pazienti con cirrosi correlata all’HDV tra 176 pazienti trattati (età mediana, 49 anni; 59% uomini) da uno studio retrospettivo, europeo, multicentrico rispetto a una coorte storica di 140 pazienti non trattati (età mediana, 40 anni; 78% uomini). I risultati di interesse includevano eventi correlati al fegato e mortalità complessiva.

Al basale, la coorte trattata aveva l’alanina transaminasi pari a 77 U/L, un livello di albumina di 4 g/dL, il 100% con un punteggio CPT A e il 55% con varici; la coorte non trattata aveva un ALT di 102 U/L, albumina di 4 g/dL, il 94% con un punteggio CPT A e il 46% con varici. Il follow-up mediano è stato rispettivamente di 15 e 91 mesi.

Secondo i risultati dello studio, tra i pazienti trattati con bulevirtide in monoterapia, il 77% ha ottenuto una risposta virologica, il 63% una risposta biochimica e il 51% una risposta combinata a 2 anni. L’incidenza cumulativa dell’HCC de-novo era simile tra il gruppo non trattato e quello trattato (6,6% contro 3,7%); tuttavia, i tassi di scompenso erano più elevati nel gruppo non trattato (9,1% contro 3,6%).

I risultati dell’analisi aggiustata del peso del trattamento con probabilità inversa hanno mostrato che i pazienti trattati avevano un “rischio significativamente ridotto” per eventi correlati al fegato di tutti i tipi (HR=0,38; IC al 95%, 0,24-0,6) e scompenso (HR=0,32; IC al 95% , 0,16–0,63). Il rischio di HCC era simile tra i gruppi.

Degasperi ha riferito che nel complesso si sono verificati pochi eventi correlati al fegato, con quattro decessi in ciascun gruppo.

“Inoltre, cinque pazienti della coorte trattata con bulevirtide sono stati sottoposti a trapianto di fegato e la maggior parte dei decessi non era correlata al fegato”, ha aggiunto.

La sopravvivenza globale era simile tra i due gruppi e il rischio di morte per tutte le cause “era comparabile”, hanno riferito i ricercatori.

“Questa analisi preliminare suggerisce che un ciclo di 24 mesi di monoterapia con bulevirtide può prevenire lo scompenso ma non l’HCC nei pazienti con cirrosi compensata correlata all’HDV”, ha affermato Degasperi. “Sono necessari ulteriori studi con coorti più ampie e follow-up esteso per confermare questi dati”.

Degasperi E, et al. Bulevirtide monotherapy prevents liver decompensation and reduces mortality in patients with HDV-related cirrhosis: A case control study with propensity score weighted analysis. EASL Congress; June 5-8, 2024; Milano