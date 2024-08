“Arancia e latte” di Matsby ha anche un videoclip

Disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di “Arancia e latte”, il nuovo singolo di Matsby. Il brano narra di un amore tanto incantevole quanto insostenibile

Dopo l’anteprima su Sky TG24 è ora disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di “Arancia e latte”, il nuovo singolo di Matsby. Il brano narra di un amore tanto incantevole quanto insostenibile nel tempo. È come bere arancia e latte: una combinazione impossibile nella vita quotidiana, ma che può funzionare in una canzone. Le strofe e il bridge dipingono un rapporto autentico e sano, vissuto con intensità ma destinato a restare un’illusione, troppo ideale per resistere al tempo. Nel ritornello, la cruda realtà emerge: la relazione è giunta al termine, lasciando solo nostalgia e un amaro rimpianto, simile al retrogusto di un bicchiere di arancia e latte.

Questi due elementi, nella realtà, non possono coesistere, ma solo nell’immaginazione, nella fantasia e nell’idealizzazione trovano un improbabile equilibrio. Arancia e latte diventano quindi la metafora di un legame amoroso, ponendo la domanda se una coppia possa essere felice nella vita reale o se tale felicità sia possibile solo attraverso l’idealizzazione e la fantasia, come accade per l’arancia e il latte. Anche musicalmente, il tema del contrasto permea il brano, combinando melodie vivaci con testi malinconici, trasformando la canzone in una danza dai sapori agrodolci. È stato realizzato un videoclip del brano mentre la comunicazione social prevede video di esibizioni dell’artista all’interno di fruttivendoli e latterie storiche dei vicoli di Genova. I titolari delle attività vengono intervistati, viene domandato loro se preferiscono arancia o latte e vengono chiesti cenni sulla storia dell’attività.