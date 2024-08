Vannacci finisce nella bufera per le frasi sulla pallavolista Paola Egonu

Vannacci commenta i tratti somatici di Paola Egonu, Gasparri: “Ci vuole talento per criticarla”. Botta e risposta sui social tra l’eurodeputato della Lega e il senatore di Forza Italia

Nonostante la vittoria storica della pallavolo femminile, che ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi , c’è chi in politica, è riuscito a fare polemica. Tutto è partito dall’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, che pur complimentandosi con le ragazze del volley per la straordinaria vittoria, non ha potuto fare a meno di ribadire quella sua visione di ‘mondo al contrario’, sostenendo che i tratti somatici di Paola Egonu “non rappresentano la maggioranza degli italiani”. Esternazioni, che hanno scatenato le reazioni degli utenti. Tra questi anche Maurizio Gasparri ha voluto commentare quanto scritto da Vannacci, dando vita ad un botta e risposta.

“Ci vuole l’innegabile talento di Vannacci per criticare Paola Egonu nel giorno del trionfo olimpico delle nostre atlete di pallavolo” scrive il senatore di Forza Italia. “L’ex, per fortuna, generale, si atteggia a De Gobineau ‘de noantri’ (se lo ignora può consultare Wikipedia, fonte di apprendimento alla sua portata) parlando di ‘tratti somatici’. Lessi su un giornale che si vantava di fingere di perdere l’equilibrio in metropolitana per toccare le mani, cito, ‘di persone di colore per capire al tatto se la loro pelle fosse più rugosa della nostra’. Io invece ho incontrato un signore che si è qualificato come barbiere di Vannacci, meno noto di quello di Siviglia reso celebre da Rossini (rinvio Vannacci a fonti internet anche in questo caso), dal quale ho appreso che al momento dello shampoo, con l’inevitabile contatto delle mani con il celebre cranio, ‘a tatto’ il barbiere ebbe il sospetto di un vuoto all’interno della ‘scatola’. Ma come dicono nella celebre opera ‘la calunnia è un venticello’ e il barbiere avrà mentito. Per Vannacci vale il noto detto: Tanto nomini nullum par elogium. O no?”.

La replica di Vannacci su Facebook: “Anche all’on. Gasparri viene l’itterizia se non sparla ogni giorno di me…potrei offrirgli un Cynar”. Poi un altro post indirizzato al senatore di Forza Italia, con il generale che beve un ‘amaro Vannacci‘.