Olimpiadi 2024: all’incontro con Mattarella anche gli azzurri arrivati quarti

Olimpiadi Parigi 2024, all’incontro con Mattarella al Quirinale ci saranno anche gli azzurri arrivati quarti. Malagò: “Pensiamo al modo giusto per celebrare questi piazzamenti”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di invitare al tradizionale incontro con gli atleti olimpionici anche gli azzurri che hanno conquistato il quarto posto. Mattarella ha raggiunto al telefono il presidente del Coni Giovanni Malagò e ha fissato al 23 settembre, alle ore 11, l’appuntamento con le delegazioni azzurre, olimpica e paralimpica, per la riconsegna della bandiera.

Con 40 medaglie complessive l’Italia ha eguagliato il più alto numero di ori, argenti e bronzi mai portato a casa in un Olimpiade. Il secondo record, però, riguarda proprio i quarti posti: sono 25. Così il presidente Mattarella ha preso questa scelta: un omaggio a chi ha portato in alto lo sport azzurro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA, ARIANNA ERRIGO ATLETA, GIANMARCO TAMBERI ATLETA

MALAGÒ: “STIAMO PENSANDO AL MODO GIUSTO PER CELEBRARE QUESTI PIAZZAMENTI”

“Abbiamo vinto 40 medaglie come a Tokyo. Era il nostro obiettivo- ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza di chiusura a Casa Italia- e l’avevo dichiarato: ci siamo riusciti anche con una precisa, analitica situazione che ha caratterizzato in qualità il numero delle medaglie: due ori e tre argenti in più, oltre alla conferma di un ruolo da protagonisti nello scenario dello sport mondiale. Conoscevo benissimo le nostre possibilità di medaglia: quando ne hai così tante, molte le perdi per strada anche in modo rocambolesco, ma hai la possibilità di vincere in diverse discipline. C’è stata inoltre qualche polemica come in ogni Olimpiade, ma è stata una grande edizione sotto tanti punti di vista”.

“Siamo passati da 67 a 79 atleti in finale, nei primi 8 posti- ha proseguito Malagò nell’analisi dei risultati- Abbiamo vinto la stranissima classifica dei quarti posti: stiamo pensando al modo giusto per celebrare questi piazzamenti, senza dimenticare che chi arriva quarto entra nel club olimpico. E non dimentichiamo i 27 quinti posti: questo fa capire quanto sia stata qualitativa questa spedizione. Complessivamente i medagliati sono 80: una cosa di cui sono molto, molto orgoglioso, anche perché siamo un Paese chiaramente multidisciplinare, forse come nessuno al mondo. Quando il nostro medagliere era meno ricco, alcune discipline incidevano molto: penso per esempio alla scherma e al tiro, mentre oggi 20 sport sono andati a medaglia”.

“LE DONNE HANNO STRAVINTO”

“Le donne- ha ricordato il presidente del Coni- hanno stravinto la personale competizione con gli uomini: 7 ori su 12, 26 donne contro 5 uomini, veramente impressionante. Abbiamo sfatato il tabù di non aver vinto una medaglia con la pallanuoto femminile, ma questa è la sesta medaglia degli sport di squadra dal 1896 ad oggi, quattro arrivate finora nella pallanuoto. Da venti anni non vincevamo una medaglia d’oro di squadra”.