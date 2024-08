Gli episodi 7 e 8 di “Nero a metà 3” in replica su Rai 1: la trama

Stasera Rai 1 ripropone gli episodi 7 e 8 della terza stagione della serie “Nero a Metà” dal titolo “Per te” e “Separazioni”: la trama

Lunedì 12 agosto 2024 alle 21:25 Rai 1 ripropone gli episodi 7 e 8 della terza stagione della serie “Nero a Metà” dal titolo “Per te” e “Separazioni”. Nel primo episodio di stasera, un’avvocatessa muore aprendo un pacco bomba a lei indirizzato e subito dopo un uomo avvisa la Polizia che altre due persone pagheranno per quello che hanno fatto in passato. Il video del deposito bagagli mostra Clara che ritira la valigia e che dimentica gli occhiali da sole sul bancone: Carlo e Malik pensano che lo abbia fatto volontariamente per indicare una pista a chi si fosse messo sulle sue tracce, ma l’indizio sembra non portare a nulla.

A seguire, in “Separazioni”, Cantabella e Pugliani, accompagnato dall’uomo ancora senza nome che ha aspettato Clara all’uscita dal carcere, arrivano in un deposito abbandonato per recuperare il carico di droga. Carlo, Malik e la Trevi credono di stare sulle loro tracce, ma scoprono ben presto di essere caduti in un tranello.