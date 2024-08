Sinner sulla rinuncia alle Olimpiadi: “So solo io come mi sentivo”

Sinner non ne può più delle Olimpiadi mancate: “Di quello che pensa la gente non mi importa molto. Non ero nemmeno in grado di alzarmi dal letto, so solo io come mi sentivo”

“Avevo detto fin dall’inizio dell’anno che il mio obiettivo più grande per il 2024 erano le Olimpiadi, ma a pochi giorni dall’inizio non ero nemmeno in grado di alzarmi dal letto”. E basta domande, su. Siamo a Montreal, i Giochi sono rimasti a Parigi. Per quanto ancora tormenteranno Jannik Sinner per il forfait olimpico? Per cui anche il numero 1 al mondo del tennis (e della pazienza) alla fine sbuffa: “So io come mi sentivo, di quello che pensa o dice la gente non mi importa molto, francamente”.

“Solo io e il mio team sappiamo davvero come mi sia sentito, parlare da fuori è una cosa, vedere le situazioni dentro è un’altra. Non guardo più i social, mi fa stare bene. Alcune cose le leggo comunque ma non mi importa molto, attorno a me ho persone di cui mi fido e conta questo per me. Capisco la reazione della gente ma ormai è andata così, sono a Montreal ed è inutile pensarci ancora”.

Sinner ha anche svelato che i medici gli avevano proposto l’intervento chirurgico per rimuovere le tonsille e risolvere il problema delle continue ricadute, ma ha rifiutato.