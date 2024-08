“L’arte della meditazione per tutti” di Tetsugen Serra

Nelle librerie e online “L’arte della meditazione per tutti. Il, manuale per praticare ogni giorno e ritrovare la pace interiore” di Tetsugen Serra

La meditazione è una fonte di pace per tutti, al di là di ogni credo religioso o corrente spirituale. È una risorsa a nostra disposizione in ogni occasione, in ogni momento della giornata, a qualunque livello la si viva. Praticata da milioni di persone in tutto il mondo, studiata e suffragata dalle neuroscienze e utilizzata nelle scuole, negli ospedali, nelle aziende, nel campo del lavoro, dell’arte, dello sport, è uno strumento che aiuta a migliorare la vita individuale ma anche la società in cui viviamo. È un atto di contemplazione interiore che ci aiuta a coltivare l’autorealizzazione, la convivenza con gli altri, il rispetto della natura e, in alcune tradizioni, la ricerca delle verità ultime.

Ci sono meditazioni per il corpo e per la mente, meditazioni per gestire lo stress e liberare la nostra energia migliore, per incoraggiare la creatività, nutrire l’amore, addolcire il dolore o affrontare le ansie e le paure, ridurre le emozioni nocive e raggiungere la piena consapevolezza dell’interconnessione che ci unisce all’universo intero. In queste pagine, il maestro Tetsugen Serra ci invita a scoprirne le radici e i benefici psicofisici, a esplorare le diverse tecniche e le infinite applicazioni in ogni ambito dell’esistenza personale e collettiva, a esercitare nella pratica le posture, i mantra, le posizioni. Perché la meditazione è l’atto più semplice e al tempo stesso più difficile che esista, e non c’è che sperimentarla: basta sedersi, chiudere gli occhi, e iniziare a respirare.