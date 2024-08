A “Passaggio a Nord Ovest” oggi su Rai 1 Filippine e Museo dell’arte vetraria di Altàre

Dalle Filippine al Museo dell’arte vetraria di Altàre nel viaggio di “Passaggio a Nord Ovest” con Alberto Angela oggi su Rai 1

“Passaggio a Nord Ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e farà assistere a fenomeni naturali spettacolari. La puntata in onda sabato 10 agosto alle 15.10 su Rai 1 si apre dalle profondità della grotta di Bruniquel, nel sud-ovest della Francia, dove i ricercatori scoprono una serie di strutture costituite da stalagmiti e ritengono che siano opera dell’Uomo di Neanderthal. Uno studio rivela infatti che risalirebbero a 180.000 anni fa e sarebbero dunque la prova che il cugino dell’Homo Sapiens non era così arretrato come si era pensato fino ad allora. I ricercatori si interrogano sul motivo per cui tali strutture sarebbero state erette a 300 metri dall’entrata della grotta e su quale fosse la loro vera funzione.

A seguire, si racconteranno luoghi nel mondo in cui i bambini affrontano pericoli incredibili pur di raggiungere la scuola. Come a Madibago, un piccolo insediamento di pescatori nel sud delle Filippine. Poiché non esistono scuole sulla costa e l’unica è situata vicino a una montagna, i bambini sono costretti ad attraversare da soli la giungla per ore, o a rischiare la vita per superare una ripida parete di roccia e massi, ricoperta di muschio e radici di alberi.

Alberto Angela andrò poi ad Altàre, in provincia di Savona, dove esiste una lunga tradizione della lavorazione del vetro, risalente al Medio Evo. Dal 2004, la bellissima Villa Rosa, un edificio in stile liberty dei primi del ‘900, ospita il Museo dell’Arte Vetraria che, oltre a custodire preziosi oggetti e opere d’arte in vetro, organizza ogni anno la festa del Vetro, durante la quale si assiste alle lavorazioni dei maestri vetrai, secondo l’antica tecnica del “soffio”.