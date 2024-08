Su YouTube e in radio la cover di “Hipsteria” de I Cani eseguita da LUCA COI BAFFI

Disponibile in esclusiva su YouTube e in radio la cover di “Hipsteria” della band romana I Cani eseguita da LUCA COI BAFFI in una nuova sorprendente versione rock

Disponibile da oggi in esclusiva su YouTube e in radio la cover di “Hipsteria” della band romana I Cani eseguita da LUCA COI BAFFI in una nuova sorprendente versione rock particolarmente ruvida e fulminante in cui le chitarre la fanno da padrone.

ASCOLTA IL BRANO SU YOUTUBE: https://youtu.be/CZZUe_7a69A

“Quando uscirono I Cani nel 2011 con il loro primo album ne rimasi folgorato. Me li fecero conoscere dei miei amici con i quali facevo skate, erano molto più grandi di me e frequentavano spesso il circolo degli artisti. Mi sentivo grande anch’io ascoltando le loro storie, dai concerti alle serate pazze che facevano. I testi li trovavo assurdi, non capivo bene di cosa parlassero ma nonostante ciò il loro primo album è stata la colonna sonora della mia adolescenza– LUCA COI BAFFI.

La cover è stata suonata per la prima volta live al Monk lo scorso aprile in concomitanza con la presentazione di “Devo parlarne con mio padre”, EP d’esordio solista di LUCA COI BAFFI che ha spiazzato critica e pubblico per la sua sincerità e ruvidezza. Un EP che arriva dritto al punto con la sua semplicità, dai suoni pesanti e distorti, a tratti psichedelico: un racconto di vita crudo e puro.