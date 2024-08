Olimpiadi 2024, l’Italia fa dieci: arriva l’oro di Tita e Banti nella vela

Olimpiadi 2024, è grande Italia: Tita e Banti si confermano campioni olimpici nella vela. Argento nella canoa di Tacchini e Casadei e bronzo di Taddeucci nella 10km nella Senna

Prima il nuoto nella Senna, poi la vela sul mare di Marsiglia, e infine la canoa canadese al Vaires-sur-Marne Nautical Stadium. Tre medaglie d’acqua per l’Italia, in pochissime ore.

BIS OLIMPICO PER TITA E BANTI

Vela d’oro. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno navigato con un fil di vento vero la medaglia d’oro. Categoria Nacra 17. Viene dal mare di Marsiglia la decima medaglia d’oro per l’Italia in queste Olimpiadi, dieci come ai Giochi di Tokyo.

La coppia azzurra era già certa dell’argento, ed era sufficiente arrivare settimi nella medal race per trionfare. Sono arrivati secondi, a scanso di equivoci, solcando un campo di regata quasi senza vento. La regata era già stata rinviata per mancanza di vento. Argento a Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco (Argentina), bronzo a Micah Wilkinson ed Erica Dawson (Nuova Zelanda).

La coppia Tita-Banti aveva già vinto l’oro a Tokyo tre anni fa, e ben quattro campionati mondiali fra il 2018 e il 2023.

LA CANOA D’ARGENTO

Ecco poi l’argento di Tacchini e Casadei nel C2 500. La bellezza dei nomi inediti, la sorpresa del trionfo olimpico negli sport che scopriamo ogni quattro anni prima di dimenticarli di nuovo.

L’Italia non arrivava in una finale olimpica nella canoa canadese a due posti da 64 anni, dall’argento alle Olimpiadi di Roma 1960 di Aldo Dezi e Francesco la Macchia.

DALLA SENNA SPUNTA UN BRONZO

Un bronzo arraffato contro corrente, sfiorando le alghe putride dei margini di cemento armato d’una Senna (forse) ripulita. Al riparo, nel circuito di ritorno, da quei fiumi nel fiume che ti spingono via, che ti tengono ferma, che ti ancorano alla fatica. Ginevra Taddeucci alla fine della sua 10 chilometri in acque libere (ma non troppo) si arrende solo all’olandese Sharon van Rouwendaal e all’australiana Moesha Johnson. Dietro l’italiana le altre 21 atlete, compresa l’atra azzurra Giulia Gabrielleschi, sesta, e sei giri del circuito nella Senna delle polemiche.

Taddeucci ha 27 anni, è nata a Firenze e aveva già vinto due medaglie ai Mondiali. Argento nella 10 km nel 2022 agli Europei di Roma, scrive il Coni che “durante la gara si rilassa canticchiando i tormentoni del momento”.

“Fino a mese fa ero fuori dai Giochi. E’ stata durissima – dice Taddeucci alla Rai, commuovendosi – non credevo di arrivare a medaglia. Anche quando ho toccato ancora non ci credevo. La corrente era terribile, in un tratto ti risucchiava in una specie di imbuto, al ritorno faticavo molto perché sono poco potente. Ma era una gara anche molto tattica. Ho anche provato a mettermi davanti ma ero cotta“.

E domani tocca a Paltrinieri e Acerenza.