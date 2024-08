Nasce il “Premio Andrea Camilleri – Nuovi Narratori”: il bando è online

Nasce il “Premio Andrea Camilleri – Nuovi Narratori” indetto dal Fondo Andrea Camilleri e curato dalla scrittrice Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri

Nasce il “Premio Andrea Camilleri – Nuovi Narratori” indetto dal Fondo Andrea Camilleri e curato dalla scrittrice Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri.

Il Premio intende valorizzare la scrittura in differenti forme, seguendo un percorso che ricalchi le orme del lavoro del grande scrittore. Prima di raggiungere il meritato successo grazie al famoso Commissario Montalbano, Andrea Camilleri ha avuto un’intensa vita lavorativa come regista teatrale, collaboratore di giornali e riviste, autore e sceneggiatore per la Rai. Non tutti sanno, inoltre, che l’autore siciliano è approdato alla scrittura all’età di 14 anni attraverso l’espressione poetica: si tratta di opere perlopiù inedite, che racchiudono molta dell’essenza di Camilleri, anticipandone la futura carriera letteraria.

Per omaggiare Andrea Camilleri e il suo poliedrico e prolifico percorso professionale, il “Premio Andrea Camilleri – Nuovi Narratori” è rivolto ad autori e autrici di racconti brevi, radiodrammi, favole per bambini e poesie. Le opere dovranno essere scritte in lingua italiana, inedite, mai pubblicate né in versione cartacea, né digitale, né sui social. Il Premio vuole promuovere non solo i giovani aspiranti scrittori ma anche gli over sessanta, proprio per omaggiare il successo sui generis e tardivo che ha contraddistinto la carriera di Andrea Camilleri, un unicum nel suo genere.

Ogni categoria è, dunque, suddivisa in due sezioni: in quella “Chiù picca di sissanta” sono inclusi tutti coloro che hanno meno di sessant’anni, nella sezione “Chiù assà di sissanta” sono inclusi tutti coloro che hanno già compiuto sessant’anni o che li compiranno entro il 31/12/2025. Le opere vincitrici saranno pubblicate in un’antologia da parte della casa editrice Gemma Edizioni.

Tema di questa prima edizione al quale tutte le proposte, indipendentemente dalla categoria, dovranno ispirarsi è “Oltre la ragione”. Nella trilogia fantastica di Andrea Camilleri, composta dai tre romanzi “Maruzza Musumeci”, “Il casellante” e “Il sonaglio” si parla soprattutto di passione e amore. Per proteggere questo grande sentimento si sconfina oltre la ragione, toccando persino le corde della follia. Le protagoniste dei tre racconti nascondono un segreto, sono donne ammaliatrici, ferine, ma allo stesso tempo fedeli e amorevoli. La magia di queste donne meravigliose e la loro vitalità permetterà ai tre uomini di entrare in una dimensione altra e toccare fino in fondo il sentimento del grande e incommensurabile amore. In questa trilogia Andrea Camilleri ci parla attraverso favole tinte di fantasy, horror e miti popolari. Mette a dura prova l’universo maschile e il raggiungimento del totale coinvolgimento amoroso. Gli elaborati, dunque, racconteranno storie che colgano questi spunti tematici, i cui protagonisti siano disposti ad andare oltre la ragione per custodire il sentimento d’amore.

Il bando sarà indetto il 25 luglio 2024 ed entro il 6 gennaio del 2025 i partecipanti potranno inviare i loro scritti. Le opere saranno soggette a una selezione iniziale da parte del Fondo Andrea Camilleri che si impegnerà a scartare esclusivamente quelle che non rispetteranno i requisiti di ammissione. Successivamente, saranno visionate dai Circoli di Lettura delle Biblioteche di Roma che, una volta operata la loro scelta, sottoporranno le opere selezionate al giudizio di una Giuria finale, composta da esponenti del mondo letterario e giornalistico quali: Viola Ardone, Davide Avolio, Riccardo Barbera, Giovanni Caccamo, Michele Caccamo, Massimiliano Catoni, Loretta Cavaricci, Edoardo De Angelis, Stefano De Sando, Fulvia Degl’Innocenti, Giuseppe Fabiano, Idalberto Fei, Salvatore Ferlita, Giuliano Logos, Rocco Mortelliti, Davide Oliviero, Adriana Pannitteri, Poeta della Serra, Tea Ranno, Alberto Rollo, Rodolfo Sacchettini, Ida Sansone, Annalisa Strada, Mary Barbara Tolusso, Andrea Vitali, Gloria Vocaturo. La giuria sceglierà i vincitori delle varie categorie: le opere vincitrici saranno pubblicate in due antologie: una dedicata ai racconti brevi, ai radiodrammi e alle poesie, l’altra alle favole per bambini.

Nell’autunno del 2025, al termine dell’anno in cui ricorre il Centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, sarà organizzata una serata di premiazione a Roma, in cui saranno presenti i vincitori, i giurati, la famiglia, la casa editrice e tanti amici di Andrea Camilleri.

Il Bando del Premio è consultabile al sito: www.premioandreacamilleri.it.