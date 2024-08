La pizza di Briatore fa ancora discutere: il Codacons lo difende

Sul caso della pizza che vede contrapposti i pizzaioli di Napoli e Flavio Briatore, scende in campo il Codacons, che difende l’imprenditore

“Sul prezzo della pizza assistiamo ad un balletto ridicolo – afferma il presidente Carlo Rienzi – A Napoli i pizzaioli da sempre sostengono che la pizza deve essere accessibile a tutti e avere un costo basso, peccato però che questi stessi esercenti, quando aprono una pizzeria a Roma o a Milano, non applichino ai consumatori gli stessi prezzi praticati a Napoli”.

E’ il caso di una nota pizzeria napoletana che nella sua sede nel centro di Roma vende alcuni tipi di pizze a prezzi che sfiorano i 14 euro, un listino non esattamente “popolare” e non alla portata di tutti. Per non parlare di Milano, dove una semplice margherita può arrivare a costare in alcuni locali anche 25 euro.

“A incidere sul prezzo di una pizza sono molteplici fattori, dalla qualità delle materie prime utilizzare a tasse, affitti, stipendi, ecc. – prosegue Rienzi – Quello che conta è che i listini siano adeguatamente indicati al pubblico e che i prezzi siano trasparenti, senza balzelli ed extra-costi che sempre più spesso trasformano lo scontrino in una brutta sorpresa per i consumatori. Invitiamo Briatore ad un confronto col Codacons per definire un menu a prezzi “calmierati” da adottare magari un giorno al mese allo scopo di permettere anche a chi ha meno possibilità economiche di trascorrere una serata nei suoi locali”.