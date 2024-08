ING Italia Green Loan Coordinator per operazione Dea Capital

ING Italia ha erogato un finanziamento di 240 milioni di euro per il rifinanziamento di un portafoglio immobiliare logistico

ING Italia, in qualità di Underwriter, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Original Lender and Green Loan Coordinator, ha erogato un finanziamento di 240 milioni di euro per il rifinanziamento di un portafoglio immobiliare logistico composto da 13 immobili per oltre 400 mila metri quadrati di superficie. Il portafoglio è detenuto da un fondo immobiliare gestito da DeA Capital Real Estate SGR. Con il ruolo di Green Loan Coordinator, ING Italia ha contribuito ad allineare l’operazione alla tassonomia europea delle attività economiche sostenibili a livello ambientale, sulla base di quanto approvato dalla Commissione europea ad aprile 2021 (formalmente adottato a giugno 2021).

ING è una delle cinque maggiori banche del settore Real Estate in Europa e leader di mercato nei Paesi Bassi. In Italia, la divisione di Real Estate Finance conta quasi 2,0 € miliardi di asset, di cui oltre il 75% sono riferibili a immobili certificati come sostenibili per caratteristiche tecniche, strutturali ed energetiche.

ING ha intrapreso un percorso ben preciso per sostenere la transizione verso un mondo più sostenibile.

Nel 2022 ha annunciato che punta a far crescere del 50% i nuovi finanziamenti alle rinnovabili entro la fine del 2025 e che non finanzierà più nuovi giacimenti di Oil & Gas. Una decisione che rientra nell’approccio “Terra”, con cui ING vuole orientare il portafoglio prestiti al fine di contenere l’aumento delle temperature globali entro gli 1,5 gradi Celsius, così da raggiungere l’obiettivo “Net Zero” (zero emissioni) entro il 2050.