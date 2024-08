Il pop di Jann arriva finalmente in Italia: appuntamento a ottobre in Santeria

Il pop di Jann arriva finalmente in Italia in occasione del nuovo tour da headliner! Il carismatico artista di Varsavia ha annunciato una data a Milano

Il pop di Jann arriva finalmente in Italia in occasione del nuovo tour da headliner! Il carismatico artista di Varsavia ha annunciato una data a Milano nell’ambito della sua tournée internazionale: sarà live giovedì 24 ottobre in Santeria Toscana 31, i biglietti saranno acquistabili su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm.

JANN

24 ottobre 2024 – Santeria Toscana 31 – Milano

Biglietti: euro 23,00 + prev.

Acquistabili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 24 maggio

su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm.

Per info: www.virusconcerti.com

Jann è un carismatico artista, produttore e cantautore di 25 anni con sede a Varsavia, in Polonia. Una profonda connessione radicata con la musica e l’arte si è manifestata nella vita del giovane artista fin dall’inizio. La sua voce unica (controtenore) lo ha portato all’Opera Nazionale di Varsavia, dove si è esibito per diversi anni. Successivamente si è trasferito a Londra, dove ha studiato presso il BIMM.

Nonostante la sua formazione classica, il suo è un progetto di musica pop. Ha pubblicato il singolo di debutto “Do you wanna come over” nel 2021 ottenendo un notevole numero di ascoltatori e fan devoti in tutto il mondo. Il suo primo EP “POWER” è stato pubblicato all’inizio del 2022. Più tardi nello stesso anno, l’Artista ha pubblicato il singolo “Gladiator“, che ha rapidamente guadagnato popolarità, attirando un gran numero di nuovi fan e ottenendo posizioni su playlist di spicco su Spotify.

Nell’aprile 2023 Jann ha intrapreso il primo tour da headliner, i cui biglietti si sono esauriti in meno di 24 ore. A distanza di pochi mesi, durante il tour autunnale, si è esibito nei più grandi locali della Polonia, partecipando a numerose manifestazioni di musica dal vivo e festival musicali, come l’Open’er Festival (Gdynia, Polonia), l’Orange Warsaw Festival (Varsavia, Polonia), l’OFF Festival (Katowice, Polonia).

All’inizio di quest’anno, Jann ha iniziato il suo primo tour da headliner, e poco dopo è entrato in un altro – questa volta come supporto nelle tappe europee del tour di Madison Beer.

In seguito al successo del tour di febbraio, quest’autunno Jann terrà altri spettacoli, questa volta intraprendendo un tour europeo. L’artista porterà infatti le sue imperdibili performance oltre all’Italia, anche nel Regno Unito, in Germania, nella Repubblica Ceca, in Francia, in Austria, in Ungheria, nei Paesi Bassi e in Polonia.