I The Lizards online con il brano “Full of Dreams Suitcase”

“Full of Dreams Suitcase” dei The Lizards rappresenta la valigia piena di sogni che ognuno di noi porta con sé

Suonare in una band significa avere grandi ambizioni e spesso affrontare numerose difficoltà e porte chiuse. Tuttavia, grazie all’amicizia che unisce i membri dentro e fuori dal gruppo, ogni ostacolo diventa superabile. Ciò che conta davvero non è tanto il raggiungimento di sogni a volte troppo astratti, quanto il percorso condiviso verso una meta comune.

Questo nuovo singolo dei The Lizards è una canzone autobiografica che parla delle loro esperienze, delle sfide affrontate e dell’importanza della solidarietà all’interno della band.

I The Lizards sono una rock band di Milano nata nel 2004.

Nel 2011 iniziano a sperimentare unendo il lavoro sulle loro canzoni alla passione per la musica dei The Cranberries e iniziano un progetto parallelo, The Lizberries, tributo alla band irlandese. In poco tempo, grazie alla voce della cantante particolarmente simile a quella di Dolores, a un sound curato nei minimi dettagli e al forte affiatamento, si ritrovano a suonare su palchi prestigiosi, anche a livello internazionale, diventando il migliore tributo a livello europeo.

Nel contempo continuano a suonare anche la loro musica, sponsorizzandola principalmente tramite web e social, e partecipando ad alcuni contest come Emergenza Rock, Sound and Wave, Three Days of Music, Malgrate Festival, Tour Music Fest e al Music Village.

La band ha all’attivo quattro album autoprodotti: On The Top, Nero, Ceadù e Fotografie, prodotto nel periodo di lockdown e uscito nel 2021.

Nel 2024 firmano con Sorry Mom!, con la quale esce il singolo “Full of Dreams Suitcase”.