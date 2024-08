I Painkillers tornano con il singolo “Mi manca amare”

Nell’ultimo singolo dei PainKillers, “Mi Manca Amare”, una “sensazione” che non ci si riesce a spiegare, così come è posta nel brano, viene elaborata al termine di una relazione

Come si può stare male per una storia d’amore finita, ma allo stesso tempo non sentire la mancanza dell’altra persona?

Sembra una domanda semplice, ma in realtà porta a una riflessione importante.

A volte, quello che manca realmente, non è la persona in sé, ma una serie di piccoli gesti, sensazioni e speranze che spesso si danno per scontate ma che, una volta perse, ci si rende conto vadano oltre: ci manca amare.

È proprio questo il messaggio dell’ultimo singolo dei PainKillers, “Mi Manca Amare”, in cui una “sensazione” che non ci si riesce a spiegare, così come è posta nel brano, viene elaborata al termine di una relazione. Un sentimento che sembra un “paradosso” ma che, una volta interiorizzato, si riesce ad accettare e anche ad apprezzare.

“Non mi manchi te ma mi manca amare”.

Il protagonista rimane quindi bloccato tra il non sentire la mancanza di una persona e il sentire la mancanza di tutto quello che quella persona rappresentava, “IN SOSPESO”, così come il titolo dell’album che conterrà questo singolo, tra due forze diametralmente opposte.

I PainKillers sono un gruppo alternative / pop-punk italiano e nascono da un’idea di Federico Palaia e Stefano Calzà, attualmente batterista e cantante, nel 2013. Si inseriscono fin dai primi anni nella scena punk underground milanese. Negli anni successivi Andrea Casati e Davide Baschieri entrano a far parte del gruppo come cantante e bassista.

Con una forte tensione verso l’innovazione, fin da subito il gruppo sperimenta le proprie sonorità con la pubblicazione del disco di debutto in inglese “Storyteller”.

Il percorso di crescita e di ricerca di identità artistica continua con l’uscita dei singoli “I Won’t Be Home For A While”, “Broken Heart” e “On My Own”. L’alternanza di elementi classici del pop-punk e di elementi di altri generi musicali fa da padrona nell’evoluzione musicale del gruppo e con l’avvento di sonorità più definite viene pubblicato l’album “NEW END”, seguito dalla pubblicazione dei primi singoli del secondo album in italiano “IN SOSPESO”.

In un duello artistico tra passato e presente, tradizione e innovazione, il gruppo sperimenta diverse sonorità, prendendo spunto dal punk, dal pop e dalla trap: lo spirito che anima il gruppo è quello della continua scoperta di elementi nuovi e di innovazione.