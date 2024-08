I Nolo tornano con la nuova canzone “Pum Pum”

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy) il nuovo singolo dei NOLO dal titolo “Pum Pum”

Un nuovo capitolo per la band di Milano che torna, con una nuova consolidata formazione a quattro, dopo la pubblicazione dell’EP “Luminia“. Vi presentiamo una nuova storia di una band pop, a tratti sfacciatamente pop, mutevole e trascinante, come Milano e come il quartiere di Nolo (da cui prendono il nome). Fuori dalle dinamiche iper produttive del mercato musicale, i NOLO tornano quindi dopo un periodo di assenza di quasi due anni con un personalissimo singolo estivo, che risuonerà come un nuovo piccolo manifesto generazionale.

Prima singolo, poi singolo, poi disco… la prima delle trappole di cui parleremo.

L’arte seriale ci rende invisibili come lampadine in una grande metropoli?

Ci impone con forza al prossimo come una propaganda?

La ripetizione diffonde o disperde?

Ci siamo domandati tutto questo, prima di parlare di quanto sia insostenibile l’invisibilità di fronte alla necessità di comunicare. “PUM PUM” parla di un gioco con regole scritte da altri, il nostro gioco preferito. Di un mondo musicale che si mostra contemporaneamente salvatore e boia, dove ancora cerchiamo di pesare le parole, fingendo di non avere il dito sulla bilancia. “PUM PUM” è la nostra sparizione e ricomparsa, un trucchetto da illusionisti, che nascondono colombe nel frac, con il desiderio di suscitare un piccolo stupore.

