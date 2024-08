I Katana Koala Kiwi debuttano con il singolo “Nascondini”

Su tutte le piattaforme digitali (per Believe Music Italy) il singolo di debutto dei Katana Koala Kiwi, dal titolo “Nascondini“. Un nuovo inizio per la band di Trieste

Esce su tutte le piattaforme digitali (per Believe Music Italy) il singolo di debutto dei Katana Koala Kiwi, dal titolo “Nascondini“. Un nuovo inizio per la band di Trieste dedicato a chi vive le relazioni nascondendosi e a tutti gli insicuri che si sentono più vuoti o più vecchi: un piccolo manifesto generazionale che condensa influenze indie-rock di respiro internazionale, la rabbia degli anni Novanta e innegabili vibes di un’estate malinconica.

Nascondini è un brano che nasce dal pensiero che spesso gli intrecci tra due persone vadano semplicemente a nascondersi. L’insicurezza si mischia con la rabbia in un cocktail dal sapore acre, che lascia in bocca un retrogusto amaro come la bile e la sensazione che da uno scontro emotivo non si esca mai realmente vincitori.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/nascondini

BIO:

I Katana Koala Kiwi sono frutto della città di Trieste e delle sue contraddizioni. Alessandro, Andrea, Pietro, Gilberto e Lorenzo gravitano attorno a baricentri musicali diversi ma convergenti, che li hanno portati a entrare in un’orbita sonora comune. Testi e arrangiamenti nascono da un lavoro corale, denso di influenze anche molto disparate che spaziano dall’indie alla musica elettronica e che li portano ad essere talvolta taglienti come la pietra carsica, altre dolci come il liquore di Terrano.