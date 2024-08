HIV: PrEP con lenacapavir si farà con due iniezioni l’anno

Prevenzione dell’HIV: nuovi risultati certificano zero infezioni grazie all’inibitore del capside, lenacapavir, iniettabile due volte l’anno

Sono stati annunciati i risultati provvisori del primo studio di fase 3 sulla prevenzione dell’HIV che hanno evidenziato zero infezioni grazie all’inibitore del capside, lenacapavir, iniettabile due volte l’anno, che risulta efficace al 100%. Questo primo studio del programma PURPOSE riguarda donne e ragazze adolescenti cisgender.

Lo studio PURPOSE 1 ha raggiunto i suoi principali endpoint di efficacia di superiorità di lenacapavir due volte all’anno rispetto alla terapia orale una volta al giorno (emtricitabina 200 mg e tenofovir disoproxil fumarato 300 mg; F/TDF) e dell’incidenza di HIV di base (bHIV).

Sulla base di questi risultati, il Comitato indipendente per il monitoraggio dei dati (DMC) ha raccomandato a Gilead di interrompere la fase in cieco dello studio e di offrire lenacapavir in aperto a tutti i partecipanti.

“Con zero infezioni e un’efficacia del 100%, lenacapavir due volte all’anno ha dimostrato il suo potenziale come nuovo importante strumento per aiutare a prevenire le infezioni da HIV”, ha affermato Merdad Parsey, Chief Medical Officer, Gilead Sciences. “Siamo ansiosi di ottenere ulteriori risultati dal programma clinico PURPOSE in corso e di proseguire verso il nostro obiettivo di contribuire a porre fine all’epidemia di HIV per tutti, ovunque”.

Questi sono i primi dati generati dallo storico programma PURPOSE di Gilead, il programma di sperimentazione sulla prevenzione dell’HIV più completo e diversificato mai condotto. Il programma PURPOSE comprende cinque studi di prevenzione dell’HIV in tutto il mondo incentrati sull’innovazione nella scienza, sulla progettazione degli studi, sul coinvolgimento della comunità e sull’equità sanitaria.

PURPOSE-1

PURPOSE-1 è uno studio randomizzato di fase 3, in doppio cieco, che sta valutando la sicurezza e l’efficacia di lenacapavir sottocutaneo due volte all’anno per la profilassi pre-esposizione (PrEP) in confronto alla terapia orale una volta al giorno (emtricitabina 200 mg e tenofovir alafenamide 25 mg; F/TAF) in oltre 5.300 donne e ragazze adolescenti cisgender di età compresa tra 16 e 25 anni in 25 siti in Sud Africa e tre siti in Uganda.

I farmaci vengono valutati in parallelo, con un gruppo che riceve lenacapavir due volte all’anno e un gruppo che assume la terapia orale una volta al giorno. Inoltre, a un terzo gruppo è stato assegnato F/TDF una volta al giorno.

Le partecipanti allo studio sono state randomizzate in un rapporto 2:2:1 rispettivamente a lenacapavir, F/TAF o F/TDF.

Poiché esistono già opzioni PrEP efficaci, esiste un ampio consenso nel campo della PrEP sul fatto che un gruppo placebo non sarebbe etico; pertanto, lo studio ha utilizzato il bHIV come comparatore primario e F/TAF come comparatore secondario.

Ci sono stati 0 casi incidenti di infezione da HIV tra 2.134 donne nel gruppo lenacapavir (incidenza 0,00 per 100 anni-persona). Ci sono stati 16 casi incidenti tra 1.068 donne nel gruppo F/TAF (incidenza 1,69 per 100 anni-persona).

I risultati hanno dimostrato la superiorità di lenacapavir due volte all’anno rispetto al bHIV (endpoint primario, incidenza 2,41 per 100 anni-persona) e la superiorità di lenacapavir due volte all’anno rispetto a F/TAF una volta al giorno (endpoint secondario), con p<0,0001 per entrambi gli endpoint.

Nello studio, lenacapavir è stato generalmente ben tollerato e non sono stati identificati problemi nuovi o significativi sulla sicurezza.

L’incidenza dell’HIV nel gruppo F/TDF era numericamente simile (39 casi incidenti tra 2.136 donne, incidenza 2,02 per 100 anni-persona) a quella del gruppo F/TAF e non era statisticamente superiore all’HIV b. Precedenti studi clinici condotti su donne cisgender hanno comunemente riscontrato difficoltà nell’aderenza alle pillole orali giornaliere per la PrEP e sono in corso analisi sull’aderenza per F/TAF e F/TDF del PURPOSE-1. Nello studio, sia F/TDF che F/TAF sono stati generalmente ben tollerati e non sono stati identificati nuovi problemi di sicurezza.

“Lenacapavir due volte all’anno per la PrEP, se approvato, potrebbe fornire una nuova scelta fondamentale per la prevenzione dell’HIV che si adatta alla vita di molte persone che potrebbero trarre beneficio dalla PrEP in tutto il mondo, in particolare le donne cisgender”, ha affermato Linda-Gail Bekker, direttore del Desmond Tutu HIV Center presso l’Università di Città del Capo, Sud Africa, ed ex presidente della International AIDS Society. “Mentre sappiamo che le tradizionali opzioni di prevenzione dell’HIV sono altamente efficaci se assunte come prescritto, lenacapavir due volte l’anno per la PrEP potrebbe aiutare ad affrontare lo stigma e la discriminazione che alcune persone potrebbero dover affrontare quando assumono o conservano pillole orali di PrEP, oltre ad aiutare potenzialmente ad aumentare l’aderenza alla PrEP e persistenza dato il suo programma di dosaggio due volte all’anno”.

L’uso di lenacapavir e l’uso di F/TDF per la prevenzione dell’HIV nelle donne cisgender sono sperimentali e non è stato determinato che siano sicuri o efficaci e non sono approvati in nessuna parte del mondo.

Sono in corso le valutazioni biennali di lenacapavir per la PrEP

Gilead prevede risultati tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 dell’altro studio cardine del programma, PURPOSE 2, che sta valutando due volte l’anno lenacapavir per la PrEP tra uomini cisgender che hanno rapporti sessuali con uomini, uomini transgender, donne transgender e individui di genere non binario che hanno rapporti sessuali con partner assegnati come maschi alla nascita in Argentina, Brasile, Messico, Perù, Sud Africa, Tailandia e Stati Uniti. La documentazione normativa per lenacapavir per la PrEP includerà i risultati sia del PURPOSE-1 che del PURPOSE-2, se positivi, al fine di garantire che lenacapavir per la PrEP possa essere approvato per più popolazioni e comunità che necessitano di ulteriori opzioni di prevenzione dell’HIV.