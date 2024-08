Andrea Pacini nelle radio e online con la canzone “Graffi”

“Graffi”, ultimo singolo di Andrea Pacini disponibile nelle radio e sulle piattaforme digitali, è un inno all’Amore

Se c’è Amore possiamo fare fronte a tutte le difficoltà di una relazione, compresi i litigi e le discussioni. Nel brano si fa riferimento al mito di Amore e Psiche, che descrive la vita non sempre facile e colma di ostacoli, necessari per giungere ad un amore vero, destinato a durare per sempre.

Grazie agli arrangiamenti di Elya Zambolin e alla musica di Luisa Piscitelli, Andrea Pacini, pur tenendo fede al suo genere pop rock come nel riff di chitarra elettrica, ha sperimentato sonorità moderne.

“Graffi” è il singolo che precede l’uscita, ad ottobre, del primo album di Andrea Pacini in collaborazione con l’etichetta Sorry Mom!.

Andrea Pacini è un cantautore rock fiorentino.

Studia canto moderno con Luisa Piscitelli e possiede all’attivo sette pubblicazioni.

Con i suoi primi due singoli è entrato in testa a molte classifiche emergenti indipendenti.

Con la sua traccia “Volo da Solo” ha partecipato alla Semifinale Nazionale di Area Sanremo 2018. Ha partecipato ad alcune masterclass e seminari ricevendo consensi positivi da addetti ai lavori del panorama musicale italiano e internazionale.

Nei suoi live si esibisce sia in acustico, chitarra e voce che col supporto della sua rock band “The Droplets”.

Col singolo “Colpa del Destino” è sbarcato nelle playlist Spotify statunitensi e nel 2021 è stato protagonista di vari live show, tra cui la Milano Music Week 2021 omaggiando Rino Gaetano.

È stato Finalista del “Premio Internazionale Eleonora Lavore 2022” e del “Bergamo racconta Springsteen Cover Me 2022″.

Ancora nel 2022 è stato ospite ad uno degli eventi della Milano Fashion Week e della Milano Music Week; di recente è stato selezionato dal Club Tenco, in occasione de “Il Tenco Ascolta”, per aprire il concerto acustico di Anastasio e Cucina Sonora a Scandicci.

Nel 2023 firma con Sorry Mom! con la quale escono i singolo “Cappellaio Matto”, “Tulipano Nero”, “Un quinto di secondo” e l’ultimo “Graffi”.

Il suo album di debutto è previsto per l’autunno del 2024.