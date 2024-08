“Al centro del mio cuore” è il nuovo inedito di Franco Tortora

Disponibile sui principali digital stores e in radio il nuovo singolo di Franco Tortora, dal titolo “Al centro del mio cuore”

Un brano che parla di un amore finito, di quelli che non si dimenticano facilmente perché erano il punto di riferimento, e che “lasciano un vuoto enorme che neanche i bei ricordi riescono a colmare..” .

Ci vuole del tempo, quel tempo prezioso che lenisce, come quando si aspetta il sole dopo un temporale, dove poi si ritrova la forza di ricominciare. “…e tenendoti al centro del mio cuore che respirerò per sempre parte del tuo amore…” continua il testo racchiudendo in questa frase uno scrigno che si vuole nonostante tutto custodire. Tortora, con la sua voce interpreta sentitamente ogni parola del testo che si accompagna ad una base ritmata nonostante sia una ballad romantica.

Il percorso artistico di Franco Tortora inizia all’età di 18 anni quando prende parte alla trasmissione di Raiuno “Disco per l’Estate”, edizione 1971, classificandosi al 6° posto e partecipa in più di un’edizione del noto programma musicale di quel periodo, “Discoring”; la gavetta prosegue con esibizioni in diversi concerti in Italia e tournée all’estero, tra cui New York, Boston, Chicago e Canada dove rimane nei primi posti delle classifiche nazionali. Purtroppo per motivi familiari Tortora sarà costretto a sospendere per un periodo l’attività di cantante. Torna in tv nel 2022 partecipando all’edizione di “The Voice Senior”, che lo vede arrivare tra i finalisti nella squadra di Orietta Berti.