Dagli studi ai farmaci: l’oncologia è sempre più sostenibile

Considerando un solo anno, gli studi clinici nel mondo sono responsabili di circa 100 megatonnellate di emissioni di equivalenti di anidride carbonica (CO 2 e), una quantità all’incirca pari a quella prodotta annualmente da un Paese come il Belgio, dove risiedono 11,5 milioni di persone. “Per un ricercatore clinico sarebbe utile conoscere l’impatto ambientale di ciascun singolo studio clinico per ridurre l’impronta di carbonio [la cosiddetta “carbon footprint”] derivante dalle attività di ricerca” spiega Sobczuk. Il ricercatore è anche membro della ESMO Climate Change Task Force, un gruppo di esperti europei che cercano di valutare e ridurre l’impatto ambientale delle attività di ESMO.

Alcune ricerche stanno andando in questa direzione. Per esempio, in un articolo pubblicato nel 2023 sulla rivista BMJ Open, gli autori hanno stimato che nei primi 3 anni di una ricerca oncologica sul tumore del polmone sono state prodotte circa 1.632 tonnellate di CO 2 e. “Quando sarà concluso, l’impronta di carbonio totale avrà superato le 3.000 tonnellate di CO 2 e, con un’emissione media di 5 tonnellate per partecipante, simile all’emissione annuale di un cittadino spagnolo o danese”, ha precisato Sobczuk, ricordando che lo studio è attualmente ancora in corso. Com’è anche riportato nell’articolo su BMJ Open, l’esperto ha chiarito che oltre il 50 per cento delle emissioni proveniva dalle unità di sperimentazione clinica e dalle loro operazioni, mentre quasi il 15 per cento era derivato dalla gestione globale dello studio (per esempio, da viaggi e spostamenti necessari per le riunioni del gruppo).

In un altro articolo su ESMO Daily Reporter, Sobczuk ha illustrato anche il legame tra l’impatto ambientale della medicina e dell’oncologia e pratiche quotidiane che non hanno a che fare con la conduzione di studi clinici. Un contributo importante viene, per esempio, dall’utilizzo di materiale monouso potenzialmente sostituibile con altri riutilizzabili; dallo smaltimento non corretto di alcuni tipi di rifiuti (per esempio materiali “puliti” che sono stati smaltiti come “pericolosi”, anziché venire riciclati, con impatti ambientali maggiori); i viaggi che dipendenti e pazienti devono compiere per raggiungere l’ospedale. La lista non si ferma qui: per esempio, include anche gli spostamenti per congressi e riunioni, o la produzione dei farmaci e la scelta di quali farmaci prescrivere da parte dei medici.