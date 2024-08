Previsioni meteo 5 agosto 2024: nuova ondata di caldo in vista

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 5 agosto 2024: l’anticiclone africano torna a dominare sulle regioni italiane, temperature di nuovo in aumento

Scenario meteo sull’Italia ancora caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone africano. Dopo il lieve cedimento dell’alta pressione nel weekend, nel corso di questa settimana l’anticiclone tornerà ad espandersi su Mediterraneo ed Europa centrale, prolungando l’intensa ondata di calore iniziata nei primi giorni di luglio. Temperature di nuovo in rialzo, per diversi giorni stabilmente a 4-5 gradi al di sopra delle medie del periodo. Non mancherà comunque qualche temporale di stampo pomeridiano in formazione soprattutto sui rilievi alpini. Ondata di caldo che dunque si prolungherà aggravando sempre di più la situazione siccità sulle regioni del Sud. Prima metà di agosto che stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli sembra essere orientata verso stabilità e caldo no stop.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 5 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori con locali piogge tra Lombardia e Veneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su Alpi e Appennino ma in locale sconfinamento verso le pianure. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con temporali soprattutto al Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e qualche addensamento in sviluppo sulle zone interne, locali temporali su Lazio e Abruzzo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio nessuna variazione con nuvolosità in sviluppo sulle zone interne ma senza fenomeni associati, salvo locali piogge sulla Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .