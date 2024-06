Al porto di Ancona la terza tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, la terza tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024 – 7° GP Città di Ancona Aquabike

È in programma ad Ancona, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, la terza tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2024 – 7° GP Città di Ancona Aquabike. Le gare si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante il Porto Turistico di Marina Dorica, uno tra i più grandi e moderni che si possano trovare, lungo le coste della nostra penisola. L’appuntamento è organizzato dall’A.S.D. CLUB AMICI DEL MARE ANCONA in collaborazione con l’A.S.D. H20 RACING TEAM, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica (FIM) CONI.

Oltre 120 piloti provenienti da tutta Italia, dai più giovani alle donne e agli uomini, sfrecceranno per due giorni interi nel mare di Ancona. Sono attesi per l’occasione i migliori riders d’Italia, campioni di Freestyle, di circuito Ski, Runabout ed Endurance, che si confronteranno in sfide spettacolari, tenendo il pubblico con il fiato sospeso.

Le categorie e le 19 classi in gara sono:

Runabout F1, Runabout F1 Veteran, Runabout F2, Runabout F4, Runabout F4 Femminile, Runabout F4 Novice. Spark Giovanile 12-14, Spark Giovanile 15-18. Ski F1, Ski F1 Veteran, Ski F2, Ski F4, Ski Open, Ski Superjet , Ski Giovanile 12-14, Ski Giovanile 15-18. Freestyle Pro, Endurance F1, Endurance F2.

Dopo l’installazione del campo gara e lo svolgimento delle iscrizioni e della verifiche tecniche di tutte le categorie e classi, che si svolgerà venerdì 7 giugno dalle ore 10.00, si entrerà nel vivo della competizione sabato 8 giugno: alle 9.15 avranno luogo le prove libere, alle quali seguiranno dalle 11.30 alle 14.00 le prime manche di gara. La seconda parte delle competizioni prenderanno il via alle 15.00.

Domenica 9 giugno la giornata si aprirà alle 9.00, sempre con le prove libere, seguite dalle seconde manche (dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30). Al termine delle gare verranno premiati i vincitori di questa seconda tappa.

“Anche quest’anno Ancona si ripropone come tappa fondamentale del Campionato Italiano di Moto d’Acqua. Il campo di gara è molto bello, molto ben organizzato, impegnativo e l’organizzazione è di assoluto livello. È la terza prova del Campionato Italiano che quest’anno si presenta particolarmente numeroso e qualitativamente molto elevato. Il mio sincero augurio agli organizzatori di questa tappa, perché ripetano quest’anno e negli anni a venire un successo ormai consolidato” – dichiara Vincenzo Iaconianni, Presidente della Federazione Italiana Motonautica.

“Tutto è pronto per la terza tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua ad Ancona, una location che si raggiunge facilmente da tutta Italia ed è comodissima per una gara di moto d’acqua, con un piazzale enorme. Grazie sempre all’organizzazione Amici del mare, in collaborazione con H2 O di Piscaglia e Benini, questo ci consente di usufruire di un grado di competenza molto alto. Anche in questa tappa sono previsti oltre 120 atleti, l’organizzatore si impegna a convogliare tantissimo pubblico al porto turistico di Marina Dorica, dove si svolgerà la manifestazione. Sarà un week end pieno di iniziative in tutta quella zona, quindi il pubblico sarà sicuramente molto numeroso. Iniziamo ad entrare nel vivo, con questa tappa, si iniziano a sgranare le classifiche per tutte le classi. Sarà molto d’impatto la parata, di tutti i piloti delle classi F1, Runabout e Ski prima delle manche, organizzata dalla Commissione Moto d’Acqua della FIM. La parata è un momento di altissimo valore etico, morale e sportivo, perché convoglia tutti i massimi riferimenti della Federazione.” – dichiara Giorgio Viscione, Presidente Commissione Moto d’Acqua della Federazione Italiana Motonautica.

L’allestimento di tutti i campi gara è curato dagli organizzatori delle relative manifestazioni.

Sarà possibile seguire tutte le manche di questa tappa dalle dirette Facebook della Federazione Motonautica Italiana.

Dopo la tappa di Ancona, la quarta tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua si terrà a Santa Cesarea (LE) il 7-8 settembre e la quinta ed ultima tappa sarà a Fiumicino il 21-22 settembre.