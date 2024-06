Salvini beve un mojito in diretta per brindare alle Europee

Ospite di Rai Radio1, il ministro e leader della Lega Salvini beve un mojito ribadisce il concetto: “Meglio un bicchiere in compagnia di qualunque droga”

Il segretario della Lega Matteo Salvini, ospite di Rai Radio1, scherza coi conduttori: i superalcolici sono pieni di zuccheri e io sono a dieta. Un figlio con Francesca? Se accadesse lei contenta, io di più. Siparietto con Geppi Cucciari che gli mostra come aprire correttamente una bottiglia di plastica. Un brindisi alle europee… con il ‘buon vecchio’ Mojito.

L’offerta, negli studi di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è stata fatta dai conduttori Lauro e Cucciari al leader della Lega Matteo Salvini, a cui è stato ricordato quel drink che nel passato tanto fece discutere. Il vicepremier è stato al gioco precisando però che “le tre del pomeriggio e uno studio Rai” non siano esattamente il contesto giusto per un cocktail e aggiungendo: “i superalcolici hanno un sacco di zuccheri poi e io sono a dieta, quindi ne assaggio solo un sorso. Meglio un bicchiere in compagnia di qualunque tipo di droga”.

“UN ALTRO FIGLIO? CI FAREBBE PIACERE”. POI CANTA ‘LUCI A SAN SIRO’

Tra una domanda sulla politica interna e l’altra, i conduttori sono tornati su una polemica fatta proprio dal ministro dei Trasporti, quella legata al tappo delle bottiglie di plastica. Sul filo dell’ironia, allora, Geppi Cucciari ha mostrato all’ospite in studio il modo corretto di spostare il tappo in questione per poter bere alla bottiglia. La risposta di Salvini? “Le persone normali non è che buttassero il tappo per terra”. La sua relazione con Francesca Verdini – gli hanno chiesto – va avanti ormai da diversi anni. E’ vero che vuole diventare ancora padre? “Se accadesse a me e Francesca farebbe tanto piacere. Non è automatico per tutti, se succedesse Francesca sarebbe contenta ed io di più”. Infine, il leader leghista, in parte accompagnato da Lauro e Cucciari, hanno intonato ‘Luci a S. Siro’, una delle canzoni “che Francesca adora, anche perché lei ha una venerazione per Roberto Vecchioni”, ha spiegato Salvini a Un Giorno da Pecora.