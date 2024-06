Previsioni meteo 6 giugno 2024: caldo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 6 giugno 2024: anticiclone in rimonta sul Mediterraneo, tempo stabile e soleggiato su tutta l’Italia

Dopo un avvio di settimana con instabilità pomeridiana ancora presente al Nord e localmente sulle zone interne del Centro, le condizioni meteo stanno decisamente migliorando su tutta l’Italia. Nella giornata di oggi avremo infatti tempo stabile su tutta la Penisola e per il secondo weekend di giugno ecco la prima ondata di caldo dell’estate.

Nella seconda parte della settimana principali modelli che mostrano un promontorio anticiclonico di matrice africana raggiungere il Mediterraneo centro-occidentale. Con il weekend questo si porterà proprio sull’Italia portando condizioni meteo decisamente più estive. Temperature in rialzo con valori anche di 7-8 gradi sopra media tra Sabato e Domenica. Massime fino a +30/32 gradi sulle regioni del Centro e punte di +36/38 gradi non escluse al Sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 6 giugno 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con associate piogge sulle Alpi e più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali su Alpi e Appennino. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nottata ancora tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

