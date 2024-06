“Ora come ora” è il nuovo singolo dei Nulla da dichiarare

In radio e in streaming “Ora come ora”, il nuovo singolo dei Nulla da dichiarare, per la label Rough Machine, edito Maqueta Records e distribuito Artist First

In radio “Ora come ora”, il nuovo singolo dei Nulla da dichiarare, per la label Rough Machine, edito Maqueta Records e distribuito Artist First.

“Gli anni passano, ma noi non siamo quasi mai gli stessi, perché la vita ci pone davanti ostacoli che ci fanno cambiare modo di viverla e di pensare. Il brano evidenzia l’inevitabile e inarrestabile avanzare del tempo, attraverso una riflessione basata sulle decisioni e le scelte fatte durante il corso della vita. Come ad esempio, ripensare ad esperienze non vissute che lasciano il rimpianto, oppure memorie di situazioni in cui sei stato portato a fare determinate scelte, che ti hanno poi fatto desiderare di tornare indietro per riviverle in maniera differente”, racconta il gruppo.

https://www.instagram.com/ndd_ nulladadichiarare

Nulla Da Dichiarare è una band nata nel 2020 e composta da Leonardo, Valeria, Alessandro, Emanuele e Andrea. Il gruppo con il sound pop-rock con influenze funk vuole coinvolgere le persone a far sentire la propria voce, urlare il proprio essere riuscendo a sfondare la grandissima barriera generazionale che sfortunatamente dilaga nel nostro millennio, così da non dover più dire: “non ho nulla da dichiarare“.