Marco Di Genova nelle radio e online con “Quokka”

Il cantautore pescarese Marco Di Genova si riaffaccia nuovamente sulla scena a stretto giro dall’ultimo singolo, uscito lo scorso 8 Marzo, per presentare ancora un altro inedito, “Quokka”, il cui produttore artistico è Michelangelo Del Conte.

Settimo brano di cui l’artista è autore e compositore in prima persona, è una sorta di “documentario cantato” che racconta gli animali più strani, o quelli che noi pensiamo tali e forse non conosciamo. Un brano che, come da copione in puro stile Di Genova, ci lascia un messaggio introspettivo e psicologico portandoci a riflettere su chi sia veramente strano, l’animale o piuttosto l’essere umano, che si rivela invece il più strano di tutti! Se pensiamo a tanti atteggiamenti sbagliati, a sentimenti avversi, come odio od invidia provati dall’uomo ci rendiamo conto che siamo essere “strani” e “sbagliati”.

Inoltre l’impronta umana che stravolge l’ambiente, la natura e dunque anche la vita ed i ritmi degli animali non può che essere un altro elemento a nostro discapito.

Sulla composizione musicale Di Genova ha proposto stavolta una sonorità divertente, il cui arrangiamento ricorda il suono di una banda.

Un musicista introspettivo, da sempre amante e curioso dell´aspetto psicologico della mente umana, che trasmette nei testi delle sue canzoni; spesso gli argomenti toccano il “senso della vita” ed esprimono l’essenza di ciò che lo circonda, grazie ad un’osservazione attenta di tutto quello che lo emoziona. Amante del sorriso, trova nell’approccio ironico la giusta via per descrivere aspetti anche complicati della vita, che scaturiscono anche dalla sua laurea in psicologia. Non ultimo, Di Genova è un’ esperto skipper e grande amante del mare, attività che gli permette di allenare mente e corpo, rimanendo però fedele in primis al suo grande amore che è la musica. Nella sua carriera ha unito anche musica e teatro, mixando sonorità e testi riflessivi, come nel progetto “Inediti e Pensieri”, ispirato alla forma artistica del “teatro- canzone” e presentato in diverse realtà locali.